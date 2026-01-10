English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Panchagrahi Raja Yoga 2026: సంక్రాంతి తర్వాత అద్భుతమైన పంచగ్రహి రాజయోగం.. 4 రాశుల వారికి బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ 10 రేట్లు రెట్టింపు..

Panchagrahi Raja Yoga 2026 Effect On Zodiac: జనవరి 19వ తేదీన ఏర్పడి పంచగ్రహి రాజయోగం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అఖండ ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో అనుకున్న పనులు చేసి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 10, 2026, 06:02 PM IST

Panchagrahi Raja Yoga 2026: సంక్రాంతి తర్వాత అద్భుతమైన పంచగ్రహి రాజయోగం.. 4 రాశుల వారికి బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ 10 రేట్లు రెట్టింపు..

Panchagrahi Raja Yoga 2026 Effect On Zodiac Telugu: ఈ ఏడాది ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క తేదీల్లో మకర సంక్రాంతిని జరుపుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జనవరి 15వ తేదీన మకర సంక్రాంతి జరుపుకుంటున్నారు. ప్రతి ఏడాది గ్రహాలకు రాజుగా భావించే సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు.. ఈ పండగను జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అయితే మకర రాశిలో సూర్యుడితో పాటు మరో నాలుగు గ్రహాల కలయిక జరగబోతోంది. దీనికి కారణంగానే పంచగ్రహి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. 

జనవరి 19వ తేదీన సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, చంద్రుడు, కుజుడు గ్రహాలు మకర రాశిలో కలయిక జరపబోతున్నాయి. దీని కారణంగానే పంచగ్రహ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల నాలుగు రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా లాభాలు కలగడమే కాకుండా ఆయా రాశుల వారికి అదృష్టం సహకరించి సంపాదన కూడా పెంచుకోగలుగుతారు. అయితే సంక్రాంతి తర్వాత ఏ రాశుల వారికి ఎలాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

పంచగ్రహి రాజయోగం కారణంగా వృషభ రాశి వారికి బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆదాయం వృద్ధి కోసం కొత్త కొత్త అవకాశాన్ని లభించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో రాబడులు కూడా పొందగలుగుతారు. అలాగే కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా లభించి ఎన్నో రకాల లాభాలు పొందుతారు. జీవితంలో సమతుల్యత కూడా పెరుగుతుంది. భవిష్యత్తులో అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా చేయగలుగుతారు. 

కర్కాటక రాశి 
పంచగ్రహి రాజయోగం ప్రభావంతో కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఆకస్మిక ధన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి పాత అప్పుల నుంచి పూర్తిగా ఉపయోగం లభించబోతోంది. సృజనాత్మకత కూడా విపరీతంగా పెరిగి.. పిల్లలనుంచి కొన్ని రకాల శుభవార్తలు కూడా వింటారు. ప్రేమలో మాధుర్యం కూడా విపరీతంగా పెరిగి అనుకున్న పనులు మానసిక ప్రశాంతతతో చేయగలుగుతారు. అలాగే అకస్మాత్తుగా శుభవార్తలు కూడా వింటారు.

Also Read: Sankranthi Muggulu 2026: సంక్రాంతి పండగ రోజు తప్పకుండా వేసుకోవలసిన 5 ముగ్గులు ఇవే..

తులారాశి 
తులారాశి వారికి కూడా పంచగ్రహి రాజయోగం వల్ల కెరీర్ వ్యాపారాలపరంగా చాలావరకు కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారాల్లో అనుకున్న పురోగతి కూడా సాధించగలుగుతారు ఉద్యోగాలతో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో కొత్త కొత్త పరిచయాలను ఏర్పరచుకుంటారు. అంతేకాకుండా వీరికి ఈ సమయంలో విశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వీరికి ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది.

మకర రాశి 
మకర రాశి వారికి ఈ సమయంలో డబ్బుకు సంబంధించిన పాత వివాదాలు పూర్తిగా పరిష్కారం అవుతాయి. అంతేకాకుండా పూర్వీకుల ఆస్తులు కూడా పొందగలుగుతారు. అనేక రకాల తగాదాలు కూడా పరిష్కారం కాబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. బంగారంతో పాటు వెండి, ఆస్తుల్లో పెట్టుబడులు కూడా పెట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు సామాజికంగా కూడా సేవలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి. అనుభవం కలిగిన వ్యక్తులతో సంబంధాలు ఏర్పడి.. భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.

Also Read: Sankranthi Muggulu 2026: సంక్రాంతి పండగ రోజు తప్పకుండా వేసుకోవలసిన 5 ముగ్గులు ఇవే..

