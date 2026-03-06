Panchagrahi Yogam: కుంభరాశిలో అరుదైన పంచగ్రాహి యోగంతో ఈ రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే.. మీరున్నారా..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
Panchagrahi Yogam: జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం, ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో గ్రహాల సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు అంగారకుడు కుంభ రాశిలో  ప్రవేశించాడు. అత్యంత అరుదైన శక్తియుత సంయోగంతో  పంచగ్రహి యోగం ఏర్పడుతుంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 6, 2026, 05:55 AM IST

Panchagrahi Yogam 2026: ఇప్పటికే కుంభ రాశిలో  సూర్యుడు, బుధ, శుక్రుడుతో పాటు  రాహు గ్రహములతో అంగారకుడు తోడు కాబోతున్నాడు. ఈ సంయోగం అరుదైన పంచగ్రాహి యోగం ఏర్పడబోతుంది. దీని ప్రభావం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో మట్టిని పట్టుకున్న బంగారమే అవుతుందనేది జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

మేష రాశి.. 
పంచగ్రాహి యోగం మేష రాశి వారికి ఉద్యోగ రంగంలో అనుకూలమైన పరిస్థితి అందించబోతుంది. మీ వ్యతిరేకులపై విజయం సాధిస్తారు.  వ్యాపారస్థుల  కలల ప్రాజెక్ట్ నెరవేరబోతుంది. ధన సంపద పొందుతారు. కుటుంబంలో భిన్నాభిప్రాయాలు తొలిగిపోతాయి. 

వృషభ రాశి.. పంచగ్రాహి యోగం వృషభ రాశి వారికి ఉద్యోగ పరంగా తిరుగులేని ఆధిపత్యం వహిస్తారు. దీర్ఘ కాలంలో ఇది ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. వ్యాపారం విస్తరించడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. వృతిలో వృద్దితో పాటు వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా వైషమ్యాలు తొలగిపోనున్నాయి. జీవితంలో శాంతి, ప్రశాంతతను పొందే సమయం ఇదే.

మిథున రాశి.. 

పంచగ్రాహి యోగము మిథున రాశి వారికి అదృష్టము తీసుకు రాబోతుంది. ఈ వేళ ప్రత్యేకంగా సొంత వ్యవహారాలు చేసేవారికి లాభం చేకూరబోతుంది.వివిధ రంగాల్లో ఉన్న వారికి  కొత్త కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా ఉత్తమమైన సమయం ఇదే.  రుణబాధల నుండి విముక్తి పొందుతారు. 

కన్యా రాశి..
పంచగ్రాహి యోగం కన్యా రాశి ప్రజలకు పట్టిందల్లా బంగారమే అన్నట్టుగా సాగిపోతుంది. ర్ధ పరీక్షకు సిద్ధమవుతున్న వారికి విజయం లభిస్తుంది. ప్రభుత్వ పనిలో మీరు కోరుకున్న పురోగతిని కనుగొనండి. వ్యాపారంలో గతంలో చేసిన హూడికలకు అధిక లాభం సంపాదించారు. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్‌లు ఎక్కువగా ఉండగలవు, కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణాన్ని అనుభవిస్తుంది.

ధనుస్సు రాశి.. 
పంచగ్రహి యోగం ధనుస్సు రాశి వారికి ధైర్యంతో పాటు  ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఈ వేళలో  మీరు చేసే పనిలో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరంగా మీరు ఉన్నతంగా ఆలోచిస్తారు. మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు మీ జీవితాన్ని మార్చివేయనున్నాయి. మీ నిర్ణయం మీ భవిష్యత్తు నిర్ణయిస్తాయి. వ్యాపారంలో పురోగతి ఉండబోతుంది. పెళ్లి చేసుకున్న వారికి సంతాన భాగ్యం కలగనుంది.  

గమనిక : ఇక్కడ అందించబడిన సమాచారం.. మన హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల్లోని అంశాల ఆధారంగా.. పండితులు చెప్పిన సమాచారాన్నే మేము అందించాము. ZEE NEWS ఈ వార్తనుధృవీకరించడం లేదు. 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

