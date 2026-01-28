English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Panchagrahi Yogam: 500 యేళ్ల తర్వాత అదృష్టాన్ని తీసుకొచ్చే పంచగ్రాహి యోగం.. ఈ 3 రాశులకు తిరుగులేని రాజయోగం..

Panchagrahi Yogam: 500 యేళ్ల తర్వాత అదృష్టాన్ని తీసుకొచ్చే పంచగ్రాహి యోగం.. ఈ 3 రాశులకు తిరుగులేని రాజయోగం..

Panchagrahi Yogam: గ్రహ మండలంలో కొన్ని గ్రహాల కలయిక వల్ల కొన్ని అద్భుత యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. అలాంటి యోగాల్లో ఒక రాశిలో ఐదు గ్రహాల కలయికతో  ఏర్పడే యోగమే ‘పంచగ్రాహి యోగం’. దీంతో ఈ రాశులకు తిరుగులేని రాజయోగం పట్టబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్న మాట. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 28, 2026, 05:15 AM IST

Trending Photos

Mercury Retrograde 2026: బుధుడు తిరోగమనంతో ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్.. ఊహించని డబ్బు!
6
Mercury Retrograde
Mercury Retrograde 2026: బుధుడు తిరోగమనంతో ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్.. ఊహించని డబ్బు!
Anasuya: అనుమతిస్తే అనసూయకు గుడికట్టేస్తామంటున్న ఫ్యాన్.. పర్మిషన్ ఇవ్వండి అంటూ షాకింగ్‌ కామెంట్..!
5
Anasuya Shocking Comments
Anasuya: అనుమతిస్తే అనసూయకు గుడికట్టేస్తామంటున్న ఫ్యాన్.. పర్మిషన్ ఇవ్వండి అంటూ షాకింగ్‌ కామెంట్..!
New labor law salary: కొత్త కార్మిక చట్టం మీ జీతాన్ని తగ్గిస్తుందా? అసలు ప్రయోజనాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? మీ డౌట్స్‌ క్లారిఫై చేసుకోండి..!!
6
New labour law
New labor law salary: కొత్త కార్మిక చట్టం మీ జీతాన్ని తగ్గిస్తుందా? అసలు ప్రయోజనాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? మీ డౌట్స్‌ క్లారిఫై చేసుకోండి..!!
Bank Holiday: రేపు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకో తెలుసా?
6
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holiday: రేపు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకో తెలుసా?
Panchagrahi Yogam: 500 యేళ్ల తర్వాత అదృష్టాన్ని తీసుకొచ్చే పంచగ్రాహి యోగం.. ఈ 3 రాశులకు తిరుగులేని రాజయోగం..

Panchagrahi Yogam Effect 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 2026లో, అనేక గ్రహాల స్థానాల్లో మార్పులు చేర్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి. ఫలితంగా, అనేక అరుదైన రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. అటువంటి యోగాల ప్రభావం అన్ని రాశుల జీవితాల్లో అనుకూలంగా ఉంటే మరికొన్ని రాశులకు  ప్రతికూలంగా ఉండబోతుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఫిబ్రవరి నెలలో, గ్రహాలకు అధిపతిగా పరిగణించబడే సూర్య భగవానుడు, గ్రహాలకు యువరాజుగా పరిగణించబడే బుధుడు, సంపదకు మూలమైన శుక్ర గ్రహం,  గ్రహాలకు సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడిగా పరిగణించబడే కుజుడు, ఛాయ గ్రహం రాహువు  శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ప్రధానంగా ఈ యోగం శని గ్రహం అయిన కుంభరాశిలో ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగ ప్రభావం అన్ని రాశుల జీవితాల్లో కూడా కనిపిస్తుంది. వారిలో కొందరు అదృష్టవంతులు అవుతారు. ఫలితంగా, ఆర్థిక స్థితిలో మంచి పెరుగుదల ఉండ బోతుంది. కెరీర్‌లో మంచి పురోగతి ఉండబోతుంది. ఫిబ్రవరిలో ఏర్పడిన పంచగ్రాహి యోగాల కారణంగా ఇప్పుడు ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు కాబోతున్నారో చూద్దాం.. 

సింహరాశి: సింహ రాశి వారికి 7వ ఇంట్లో పంచగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతోంది. దీని కారణంగా, సింహ రాశి వారికి సానుకూల ఫలితాలు అందుకుంటారు.  వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది. రాజకీయ ,  ప్రభుత్వ సంబంధిత ఉద్యోగాలలో ఉన్నవారు గణనీయమైన ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు.  మీ పని పరిస్థితి బలపడుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. అవివాహితులకు మంచి వరుడు లేదా వధువు దొరుకుతాడు. అలాగే, ఈ సమయంలో  మీ దీర్ఘకాల కోరికలు నెరవేరుతాయి.

మేషరాశి: మేష రాశికి  11వ ఇంట్లో పంచగ్రాహి యోగం ఏర్పడబోతోంది. ఇది మేష రాశి వారి ఆదాయంలో మంచి పెరుగుదలకు దారితీస్తుంది. కెరీర్‌లో మంచి పురోగతి ఉండబోతుంది.  అనేక శుభవార్తలను వింటారు. పనిలో మీ స్థానం బలపడుతుంది. ప్రతి ప్రాజెక్ట్ విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది. పెట్టుబడుల నుండి మీకు మంచి లాభం వస్తుంది. స్టాక్ మార్కెట్, లాటరీ మొదలైన వాటి నుండి మీకు మంచి లాభం రావచ్చు.

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారికి మొదటి ఇంట్లో పంచగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది కుంభ రాశి వారి ఆత్మ విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. జంటల మధ్య బంధం, ప్రేమ పెరుగుతాయి. ఈ యోగ కాలంలో పనిచేసే వారికి పదోన్నతి,  జీతం పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అనేక ఇతర మార్గాల నుండి ఆర్థిక ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు. 

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం, పంచాంగంతో పాటు  సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. దీనిని జీ న్యూస్ కూడా ధృవీకరించడం లేదు. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Panchagrahi YogaPanchagrahi YogamPanchagraha kutamiAstrology 2026jyotishya

Trending News