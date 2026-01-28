Panchagrahi Yogam: 500 యేళ్ల తర్వాత అదృష్టాన్ని తీసుకొచ్చే పంచగ్రాహి యోగం.. ఈ 3 రాశులకు తిరుగులేని రాజయోగం..

Panchagrahi Yogam Effect 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 2026లో, అనేక గ్రహాల స్థానాల్లో మార్పులు చేర్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి. ఫలితంగా, అనేక అరుదైన రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. అటువంటి యోగాల ప్రభావం అన్ని రాశుల జీవితాల్లో అనుకూలంగా ఉంటే మరికొన్ని రాశులకు ప్రతికూలంగా ఉండబోతుంది.
ఫిబ్రవరి నెలలో, గ్రహాలకు అధిపతిగా పరిగణించబడే సూర్య భగవానుడు, గ్రహాలకు యువరాజుగా పరిగణించబడే బుధుడు, సంపదకు మూలమైన శుక్ర గ్రహం, గ్రహాలకు సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడిగా పరిగణించబడే కుజుడు, ఛాయ గ్రహం రాహువు శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ప్రధానంగా ఈ యోగం శని గ్రహం అయిన కుంభరాశిలో ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగ ప్రభావం అన్ని రాశుల జీవితాల్లో కూడా కనిపిస్తుంది. వారిలో కొందరు అదృష్టవంతులు అవుతారు. ఫలితంగా, ఆర్థిక స్థితిలో మంచి పెరుగుదల ఉండ బోతుంది. కెరీర్లో మంచి పురోగతి ఉండబోతుంది. ఫిబ్రవరిలో ఏర్పడిన పంచగ్రాహి యోగాల కారణంగా ఇప్పుడు ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు కాబోతున్నారో చూద్దాం..
సింహరాశి: సింహ రాశి వారికి 7వ ఇంట్లో పంచగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతోంది. దీని కారణంగా, సింహ రాశి వారికి సానుకూల ఫలితాలు అందుకుంటారు. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది. రాజకీయ , ప్రభుత్వ సంబంధిత ఉద్యోగాలలో ఉన్నవారు గణనీయమైన ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు. మీ పని పరిస్థితి బలపడుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. అవివాహితులకు మంచి వరుడు లేదా వధువు దొరుకుతాడు. అలాగే, ఈ సమయంలో మీ దీర్ఘకాల కోరికలు నెరవేరుతాయి.
మేషరాశి: మేష రాశికి 11వ ఇంట్లో పంచగ్రాహి యోగం ఏర్పడబోతోంది. ఇది మేష రాశి వారి ఆదాయంలో మంచి పెరుగుదలకు దారితీస్తుంది. కెరీర్లో మంచి పురోగతి ఉండబోతుంది. అనేక శుభవార్తలను వింటారు. పనిలో మీ స్థానం బలపడుతుంది. ప్రతి ప్రాజెక్ట్ విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది. పెట్టుబడుల నుండి మీకు మంచి లాభం వస్తుంది. స్టాక్ మార్కెట్, లాటరీ మొదలైన వాటి నుండి మీకు మంచి లాభం రావచ్చు.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారికి మొదటి ఇంట్లో పంచగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది కుంభ రాశి వారి ఆత్మ విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. జంటల మధ్య బంధం, ప్రేమ పెరుగుతాయి. ఈ యోగ కాలంలో పనిచేసే వారికి పదోన్నతి, జీతం పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అనేక ఇతర మార్గాల నుండి ఆర్థిక ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం, పంచాంగంతో పాటు సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. దీనిని జీ న్యూస్ కూడా ధృవీకరించడం లేదు.
