Pancharama Kshetras: ఏపీలో మిగిలిన పంచారామా క్షేత్రాల ప్రాధాన్యత.. విశిష్ఠత..

Pancharama Kshetras: ప్రముఖ శైవ క్షేత్రం, పంచారామాలలో ఒకటి. ఇక్కడ స్వయంభూగా వెలసిన శ్రీ మాణిక్యాంబా సమేత శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి దేవాలయం ఉంది. 14 అడుగుల ఎత్తైన శివలింగం కలిగిన ఈ క్షేత్రాన్ని ‘దక్షిణ కాశీ’ అని పిలుస్తారు. దీనిని 7, 8 శతాబ్దాలలో చాళుక్య భీముడు నిర్మించాడు. ద్రాక్షారామం యొక్క విశేషాలు:
క్షేత్రం: పంచారామాలలో ఒకటి, దక్షిణ కాశీగా ప్రసిద్ధి.
దైవం: శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి (శివుడు), మాణిక్యాంబా దేవి (అష్టాదశ శక్తి పీఠాలలో ఒకటి).
ప్రత్యేకత: 14 అడుగుల ఎత్తైన స్వయంభూ శివలింగం.
నిర్మాణం: 7-8 శతాబ్దాలలో తూర్పు చాళుక్యులచే నిర్మితం.
స్థానం: కాకినాడకు 32 కి.మీ, రాజమండ్రికి 60 కి.మీ దూరంలో ఉంది.
ద్రాక్షారామం భీమేశ్వరాలయం, అఖిలాండకోటి భక్తులచే పూజింపబడే ప్రసిద్ధ ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశం.
క్షీరారామం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో ఉన్న అత్యంత ప్రసిద్ధ పంచారామ క్షేత్రాలలో ఒకటి. ఇక్కడ కొలువై ఉన్న శివుణ్ణి శ్రీ క్షీర రామలింగేశ్వర స్వామిగా పూజిస్తారు. 9వ శతాబ్దంలో చాళుక్యులచే నిర్మితమైన ఈ దేవాలయం, తెల్లటి శివలింగానికి, 120 అడుగుల ఎత్తైన 9 అంతస్తుల గోపురానికి ప్రసిద్ధి.
క్షీరారామం ముఖ్య విశేషాలు:
స్థల పురాణం: ఉపమన్యుడనే భక్తుడి కోరిక మేరకు శివుడు పాల (క్షీర)నదిని ప్రసాదించిన ప్రదేశం. అందుకే దీనికి 'క్షీరారామం' అని పేరు వచ్చింది.
ఆలయ నిర్మాణం: ఇది 9వ శతాబ్దంలో చాళుక్య భీముడి కాలంలో నిర్మించబడింది. ఆలయం యొక్క ప్రధాన గోపురం 120 అడుగుల ఎత్తు కలిగి ఉంది.
శివలింగం: ఇక్కడి శివలింగం ఎత్తుగా, తెల్లగా (క్షీరవర్ణం) ఉంటుంది.
ప్రధాన పండుగలు: మహాశివరాత్రి, కార్తీక మాసం, మరియు శ్రీశైలం నుండి మల్లన్న పాగాను తీసుకువచ్చే సంప్రదాయం చాలా ప్రత్యేకమైనది.
పర్యాటక ఆకర్షణ: ఇది పంచారామ క్షేత్రాలలో ఒకటైనందున, ఎల్లప్పుడూ భక్తులతో సందడిగా ఉంటుంది.
కుమారభీమారామం (కుమార భీమేశ్వరాలయం) ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కాకినాడ జిల్లా, సామర్లకోటలో ఉన్న ప్రసిద్ధ శివాలయం. ఇది పంచారామ క్షేత్రాలలో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. తూర్పు చాళుక్య రాజైన భీముడు 9వ శతాబ్దంలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించాడు, అందుకే దీనికి భీమేశ్వరాలయం అని పేరు వచ్చింది. ఇక్కడ శివలింగం 60 అడుగుల ఎత్తుతో రెండు అంతస్తుల మండపంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ముఖ్య విశేషాలు:
క్షేత్రం: పంచారామాలలో ఒకటైన ఈ ఆలయం సామర్లకోటలో ఉంది.
నిర్మాణం: 9వ శతాబ్దానికి చెందిన ఈ ఆలయాన్ని భీమేశ్వరుడు నిర్మించాడు.
శివలింగం: ఇక్కడి శివలింగం 60 అడుగుల ఎత్తున రెండంతస్తుల మండపంగా ఉంటుంది.
నంది: ఆలయంలోని నంది విగ్రహం చాలా విశేషమైనది.
ద్రాక్షారామ ఆలయాన్ని కూడా భీముడే నిర్మించాడు, ఇది వాస్తుశిల్ప కళకు, ఆధ్యాత్మికతకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.
