/Parama Ekadashi 2026: పరమ ఏకాదశి నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి లక్ష్మీనారాయణ అనుగ్రహం.. ఇక తిరుగుండదు!

Parama Ekadashi 2026 Effect On Zodiac: వచ్చే నెలలో రాబోయే ఏకాదశికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది కృష్ణ మాసంలోని కృష్ణ భాగంలో వచ్చే ఏకాదశి పరమ ఏకాదశిగా పిలుస్తూ ఉంటారు ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి వచ్చే ఈ పరమ ఏకాదశి ఇతర ఏకాదశిల కంటే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత కలిగిందిగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. దీనిని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కమల ఏకాదశిగా కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు.. ఈ పవిత్రమైన రోజున చాలామంది హిందువులు ఉపవాసాలు పాటించడమే కాకుండా శ్రీమహావిష్ణువుని పూజిస్తూ ఉంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల అనేక సమస్యలు జీవితంలో నుంచి తొలగిపోతాయని వారి ప్రగాఢ నమ్మకం.
ఈసారి పరమ ఏకాదశి ఎప్పుడు?
వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఏకాదశి స్థితి జూన్ 10వ తేదీ బుధవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయం నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది.. ఆ తర్వాత జూన్ 11వ తేదీ గురువారం రాత్రి 10 గంటల సమయానికి ముగుస్తుంది.. అందువల్ల జూన్ 11వ తేదీ పరమ ఏకాదశి వ్రతం పాటించడం చాలా శుభప్రదమని జ్యోతిష్యులు చెబుతూ ఉన్నారు. పరమ ఏకాదశి వ్రతాన్ని మరుసటి రోజు అంటే 12వ తేదీన ముగుస్తుంది. ఇక ఈ ఏకాదశి శుభ సమయాలు ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
ప్రతి సంవత్సరం 24 ఏకాదశులు వస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఒక అదనపు మాసం కారణంగా ఆ సంఖ్య 26 కు పెరిగింది ఈ రెండు అదనపు ఏకాదశిలతో ఈ పరమ ఏకాదశి కూడా ఒకటి. పురాణాల ప్రకారం.. ఈరోజు శ్రీమహావిష్ణువుని పూజించడం వల్ల కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని ఒక నమ్మకం. ఇదిలా ఉంటే.. జ్యోతిష్య శాస్త్రంగా కూడా దీనికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహం లభించబోతోంది. దీని కారణంగా ఆర్థికంగా వారి లాభపడడమే కాకుండా బోలెడు ధన లాభాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అయితే ఈ సమయంలో ఏ రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి లాభాలే లాభాలు:
మేష రాశి
పరమ ఏకాదశి నుంచి మేషరాశి వారికి ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఈరోజు శ్రీమహావిష్ణువుని పూజించడం వల్ల అద్భుతమైన శక్తిని పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు చేసేవారు భారీ మొత్తంలో ఆర్డర్లు కూడా సొంతం చేసుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో సంభాషణ నైపుణ్యం విపరీతంగా పెరిగి దీర్ఘకాలికంగా బోలేని లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడి రావాల్సిన డబ్బులు కూడా పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి..
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా లక్ష్మీనారాయణ అనుగ్రహం వల్ల పనుల్లో అద్భుతమైన పురోగతి లభిస్తుంది. నూతన వధూవరుల మధ్య సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. భాగస్వామ్య జీవితం కూడా చాలా అద్భుతంగా మారుతుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని రకాల పనుల్లో ఊహించని విజయాలు సాధించే అవకాశాలున్నాయి.
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా లక్ష్మీనారాయణ నుంచి ఆశీస్సులు పొందడమే కాకుండా.. వీరికి వివిధ యోగాల ప్రభావంతో జీవితంలో ఎప్పుడూ పొందలేని ఆనందాన్ని సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అలాగే వ్యక్తిగత జీవితం కూడా చాలా అద్భుతంగా మారుతుంది. కోరుకున్న కోరికలను నెరవేరి అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. దీంతోపాటు మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొనే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి..
గమనిక..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook