/Parama Ekadashi date 2026: పరమ ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. అధిక మాసంలో దీని విశిష్టత..?.. ఈ రోజు ఏంచేయాలంటే..?

Parama Ekadashi date 2026 Tradition and rituals in adhik mass: జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం మనకు ఏడాదికి 24 ఏకాదశుల్ని జరుపుకుంటాం. అందులో శుక్లపక్షంలో ఒకటి మరోకటి కృష్ణపక్షంలో జరుపుకుంటాం. ప్రస్తుతం అధిక జ్యేష్ట మాసం నడుస్తొంది. అధిక మాసం ప్రతి మూడేళ్లకు ఒకసారి వస్తుంది. ఈ సమయంలో వచ్చే తిథులు చాలా శక్తివంతమైందని చెప్తారు. ఈ క్రమంలో మనం పరమ ఏకాదశిని ఈసారి జూన్ 11 గురువారం రోజున జరుపుకుంటున్నాం. పరమ ఏకాదశి అనేది విష్ణు మూర్తికి అత్యంత ప్రీతికరమైంది. పరమ ఏకాదశి వేళ శ్రీమహా విష్ణువును, శివుడ్ని భక్తితో పూజించుకొవాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
పరమ ఏకాదశి రోజు ఏంచేయాలి..
అధిక మాసంలో పరమ ఏకాదశి రోజున బ్రాహ్మీ మూహుర్తంలో నిద్రలేవాలి. అంతే కాకుండా శుభ్రంగా స్నానం చేసి ఉతికిన వస్త్రాలు ధరించి దేవతారాదన చేయాలి. అభిషేక ప్రియుడైన శివుడ్ని, అలంకార ప్రియుడైన శ్రీమహా విష్ణును శక్తికొలది అర్చించుకొవాలి. సత్యనారాయణ వ్రతాలు చేస్తే విశేషమైన శుభాలు ప్రాప్తిస్తాయని ఉంటారు. ఈ రోజున చాలా మంది ఉపవాసాలు ఉంటారు. ముఖ్యంగా శ్రీమహా విష్ణువుకు షోడషోపచారాలతో పూజలు చేయాలి. నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి. శివుడికి అభిషేకం చేయాలి. అంతే కాకుండా అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు చేయాలి. విష్ణుసహస్రనామా పారాయణం, లలితా సహస్రనామా పారాయణం చేయాలి. నదీస్నానంలు చేయాలి. మీకు అందుబాటులో ఉన్న ఏదైన ప్రసిద్ద ఆలయంకు వెళ్లి శ్రీమహా విష్ణువును దర్శనం చేసుకొవాలి. ఆవులకు పశుగ్రాసం వేయాలి.
పరమ ఏకాదశి రోజున చేయాల్సిన దానాలు.
ముఖ్యంగా అధిక మాసంతో పాటు పరమ ఏకాదశి కలిసి రావడంను చాలా పుణ్యప్రదంగా చెప్తారు. అందుకే ఈ రోజున చేసే దానాలు వెయ్యిరెట్లు పుణ్యం వచ్చేలాచేస్తాయి. నువ్వులతో చేసి అప్పాలు, మామిడి పండ్లు, డ్రైఫ్రూట్స్ లు మొదలైనవి 33 సంఖ్యలో దానం ఇవ్వాలి. అంతే కాకుండా.. వస్త్రాలు కూడా శక్తి కొలది దానం ఇవ్వాలి.
పేద వారికి అన్నదానం చేస్తే గొప్ప శుభఫలితాలు కల్గుతాయి. గురుబలం తక్కువగా ఉన్న వారు ఎర్రశనగలు తీసుకుని ఒక రోజు ముందు నీళ్లలో నాన బెట్టి మరుసటి రోజు మొలకెత్తిన తర్వాత బెల్లంతో కల్పి ఆవుకు పెట్టాలి. శనగల్ని కేజీ చొప్పున పండితులకు దానంగా ఇస్తే గురుబలం పెరుగుతుందంటారు.
పరమ ఏకాదశి రోజున చేయకూడని పనులు..
ఈ రోజున ముఖ్యంగా ఎవరికి అప్పులు ఇవ్వకూడదు. మద్యం, మాంసాలకు దూరంగా ఉండాలి. కేవలం దైవ నామస్మారణకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. మధ్యాహ్నం పడుకొకూడదు. వెంట్రుకలు తీసుకొవడం, షేవింగ్, గోర్లు తీసుకొవడం చేయకూడదు. ఎవరి గురించి చెడుగా ఆలోచనలు చేయకూడదు.
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