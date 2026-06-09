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Parama Ekadashi date 2026: పరమ ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. అధిక మాసంలో దీని విశిష్టత..?.. ఈ రోజు ఏంచేయాలంటే..?

Parama Ekadashi Tradition in Adhik mass:  అధిక మాసంలో ఏర్పడే పరమ ఏకాదశిని అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఈ రోజున చేసే వ్రతాలు, ఉపవాసాలు, పూజలు అత్యంత శుభాల్ని ఇస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 09, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:22 PM IST
Parama Ekadashi date 2026: పరమ ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. అధిక మాసంలో దీని విశిష్టత..?.. ఈ రోజు ఏంచేయాలంటే..?
Image Credit: ekadashi(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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