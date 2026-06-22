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Parijat Raj yog: అరుదైన పారిజాత యోగం.. జూన్ 24 నుంచి చక్రం తిప్పనున్న రాశులు ఇవే.. మీరున్నారా..?..

Jyeshta mass  parijat raj yog: జ్యేష్ట మాసంలో అరుదైన పారిజాత యోగం ఏర్పడటంను జ్యోతిష్య పండితులు చాలా ప్రభావవంతమైందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో జూన్ 24 నుంచి కొన్ని రాశులకు అనుకొని విధంగా ధనలాభం చేకూరనుంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 22, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:00 PM IST
Parijat Raj yog: అరుదైన పారిజాత యోగం.. జూన్ 24 నుంచి చక్రం తిప్పనున్న రాశులు ఇవే.. మీరున్నారా..?..
Image Credit: parijatyog(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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