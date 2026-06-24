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గ్రహ మండలంలో అరుదైన పారిజాత యోగం.. ఈ రాశుల వారికీ పట్టిందల్లా బంగారమే.. ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవమే..

Parijatha Yogam: జ్యోతిష్య శాస్త్రం  ప్రకారం.. కొన్ని గ్రహాల కలయికతో కొన్ని యోగాలు ఏర్పడుతాయి. అలా కొన్ని యోగాలు మానవ జీవితంలో పెద్ద మార్పులను తీసుకురాగలవు. ఈ గ్రహగతితో అప్పటి వరకు, సామాన్యులు కూడా మంచి స్థితికి చేరుకుంటారు. ఈ క్రమంలో ఈ రోజు నుంచి  చాలా అరుదైన పారిజాత యోగం ఏర్పడుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 24, 2026, 05:19 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:20 AM IST
గ్రహ మండలంలో అరుదైన పారిజాత యోగం.. ఈ రాశుల వారికీ పట్టిందల్లా బంగారమే.. ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవమే..
Image Credit: Parijatha yogam (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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గ్రహ మండలంలో అరుదైన పారిజాత యోగం.. ఈ రాశుల వారికీ పట్టిందల్లా బంగారమే..
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