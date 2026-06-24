/గ్రహ మండలంలో అరుదైన పారిజాత యోగం.. ఈ రాశుల వారికీ పట్టిందల్లా బంగారమే.. ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవమే..

పారిజాత యోగం.. ఈ రోజు, చంద్రుడు గురు గ్రహంతో కలవడం వల్ల పారిజాత యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా, కొంత మందికి ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలు, రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో భారీ లాభాలు అందుకోబోతున్నారు.
మిథున రాశి: మిథున రాశిలో జన్మించిన వారు సమాజంలో గౌరవంతో పాటు ప్రతిష్ఠ అందుకోబోతున్నారు. అంతేకాదు వారికి ఆశించిన డబ్బు లభించనుంది. అంతేకాదు లాటరీ మూలంగా భారీ లాభాలను అందుకోవడం పక్కా. అంతేకాదు మంచి వైవాహిక సంబంధం ఏర్పడబోతుంది. వీరు తమ సోదరులతో స్నేహా భావాన్ని పెంచుకుంటారు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు సమాజంలో గౌరవం, ప్రతిష్టను అందుకోబోతున్నారు.
కన్య రాశి: కన్య రాశి వారు... ఈ సమయంలో వ్యాపారంలో భారీ లాభాలను అందుకుంటారు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు పొందబోతున్నారు. కోర్టు కేసులలో విజయం సాధిస్తారు. ఒక అపరిచితుడితో స్నేహం మీ జీవితాన్ని మార్చబోతుంది. వివాదాలు సద్దుమణుగుతాయి.
తులా రాశి: పారిజాత యోగం.. తులా రాశి వారికి అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. విదేశీ ప్రయాణం వీరికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వీరికి పిల్లల గురించి శుభవార్త అందుకుంటారు. సమాజంలో మీ గౌరవ, మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఊహించని ధనం మీకు అందబోతుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభవార్త అందుకుంటారు. పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులతో పరిచయం మీ జీవితాన్ని మార్చబోతుంది.
ధనుస్సు రాశి: ధనుస్స రాశి వారికి పారిజాత యోగం వలన భారీ లాభాలు అందుకుంటారు. మీ ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉండబోతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్న వారికి ఇది మంచి సమయం. భార్య మూలంగా ఆస్తిని కాపాడుకుంటారు. కోర్టు కేసులలో విజయం సాధిస్తారు. పిల్లల వలన గొప్ప యోగం అందుకోబోతున్నారు.
గమనిక (Disclaimer): ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం కేవలం పండితులు, గ్రహ గోచారం, జ్యోతిష్య శాస్త్రంలోని అంశాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఇది ఖచ్చితమైన సమాచారమే అయినా.. దీన్ని జీ మీడియా సామాన్య దృష్టి కోణంలో ఏకీభవించడం లేదు. ఇది ఆయా వ్యక్తులకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత జాతకం ఆధారంగా మారుతూ ఉంటుంది. ఈ రంగంలోకి సరైన సమాచారం కోసం ఆయా రంగాల్లోని నిపుణులైన పండితులను సంప్రదించడం శ్రేయోస్కరం,
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