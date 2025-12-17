English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Paush Amavasya 2025: శక్తివంతమైన పుష్య అమావాస్య.. ఈ రహస్యమైన రెమిడీలు చేస్తే భారీ ధనలాభంపాటు, లగ్జరీ లైఫ్ మీ సొంతం..

Paush Amavasya 2025: శక్తివంతమైన పుష్య అమావాస్య.. ఈ రహస్యమైన రెమిడీలు చేస్తే భారీ ధనలాభంపాటు, లగ్జరీ లైఫ్ మీ సొంతం..

paush amavasya puja and remedies: పుష్య అమావాస్య రోజున కొన్ని పూజలు, రెమిడీలు పాటిస్తే జాతకంలోని దోషాలు పోతాయని పండితులు చెబుతుంటారు. ఈ విధంగా ఒక పదకొండు అమావాస్యలు చేస్తే జీవితంలో గొప్ప శుభయోగాలు కల్గుతాయంటారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 17, 2025, 11:37 AM IST
  • పుష్య అమావాస్య పూజలు..
  • రెమిడీలు సూచిస్తున్న పండితులు..

Paush Amavasya 2025: శక్తివంతమైన పుష్య అమావాస్య.. ఈ రహస్యమైన రెమిడీలు చేస్తే భారీ ధనలాభంపాటు, లగ్జరీ లైఫ్ మీ సొంతం..

Paush amavasya 2025 date Tradition puja vidhi: జ్యోతిష్య పండితులు ప్రకారం పుష్య అమావాస్యను చాలా శక్తివంతమైనదిగా భావిస్తారు. మనం ఈసారి పుష్య అమావాస్యను డిసెంబర్ 19న జరుపుకోబోతున్నాం. చాలా మంది జీవితంలో అనేక  ఆర్థిక సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటారు. ఏది చేసిన కూడా వారికి కలిసి రాదు. అలాంటి వారు అమావాస్య రోజున కొన్ని పరిహరాలు పాటిస్తే వాటి నుంచి ఉపశమనం కల్గుతుంది. అమావాస్య రోజున ఇంట్లో నల్లని బొగ్గు తీసుకుని దానీ మీద కర్పూరం వెలిగించాలి.

యాంటిక్లాక్ లాగా మూడు సార్లుతిప్పి ఆ తర్వాత ఆ బొగ్గును ప్రవహించే నదిలో వేసి వెనక్కు చూడకుండా ఇంటికి వచ్చి కాలు కలిడి లోపలికి వెళ్లాలి. ఇలా చేస్తే ఇంట్లోని నెగెటివ్ ఎనర్జీ బైటకు పోతుంది. అంతేకాకుండా.. ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు నవగ్రహాలకు జపాలు, హోమాలు చేయించుకొవాలి. ముఖ్యంగా అమావాస్య రోజున ఇంట్లోని వాడకుండా ఉంచిన బట్టలు, వస్తువులు, మొదలైనవి బైటకు తీసుకెళ్లి ప్రవహించే నదిలో వేయాలి. 

అమావాస్య రోజున శివుడ్నిపూజించుకుంటే మంచిదని చెబుతారు. అంతేకాకుండా ఈరోజున నల్లని చీమలకు, శునకాలకు చపాతీలు పెట్టాలి. చనిపోయిన పూర్వీకులకు శ్రాద్దకర్మాదికాలు చేయాలి. వారికి ఇష్టమైన పదార్థాలు, బట్టలు , వస్తువులను పేదలకు దానంగా ఇవ్వాలి. ఇలా చేస్తే వారి ఆశీస్సులు లభిస్తాయని అంటారు. అందుకు మనపూర్వీకుల ఆశీస్సుల కోసం అమావాస్య రోజున తప్పకుండా పరిహారాలు పాటించాలి.  

Read more: Shanidev: ఈ 3 రాశులు 2026లో ధనవంతులు.. శని వల్ల జేబులో అదృష్టం పెట్టుకుని తిరుగుతారు..!

పదకొండు అమావాస్యలు ఉపవాసం ఉండటం చేస్తే లగ్జరీ లైఫ్ తో పాటు ధనలాభాలు కల్గుతాయని పండితులు చెబుతారు. ఈరోజున సాత్వికంగా ఉంటూ ఎవరి గురించి చెడు కోరకుండా ఉండాలని చెబుతారు. ఇలా అమావాస్యరోజునచేస్తే క్రమ క్రమంగా దోషాలు పోతాయని పండితులు సూచిస్తుంటారు.

 

