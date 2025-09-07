Pitru Paksha 2025: పితృ పక్షాల్లో శ్రాద్దం ఎలా నిర్వహించాలి.. మహాలయ పక్షాల్లో చేసే ఈ కర్మల కలిగే ప్రయోజనాలు..

Pitru Paksha 2025: కన్నుమూసిన తండ్రి, తాత, ముత్తాతలను తలచుకుని వారు వారసులు నిర్వహించే శ్రాద్ధ తర్పణ, పిండ ప్రదానాది పితృయజ్ఞ విధులన్నీ జరుపుకోవడానికి నిర్దేశించబడింది. ఈ పదిహేను రోజులనే మహాలయ పక్షాలు అంటారు. వీటినే పితృపక్షము లేదా అపర పక్షములనీ కూడా పిలుస్తుంటారు.కన్నుమూసిన మన పితృదేవతలకు భక్తిగా ఆహారాన్ని అందించి, వారి ఆకలి తీర్చడమే ఈ మహాలయ పక్షముల ముఖ్య ఉద్దేశ్యము. 8-9-2025 నుండి 21-9-2025 వరకు మహాలయ పక్షం రోజులు. భాద్రపద బహుళ పాడ్యమి నుంచి భాద్రపద అమావాస్య వరకు ఉన్న పదిహేను రోజులను పితృ పక్షములుగా వ్యవహరిస్తారు.
పితృదేవతలకు.. ఆకలా ఉంటుందా.. ? చనిపోయిన వాళ్లకు మనం ఆహారం అందించాలా.. అనే సందేహం మనలో కలుగవచ్చు. ఈ కనిపించే సకల చరాచర జగత్తు మొత్తం ఆకలి అనబడే సూత్రం మీదనే ఆధారపడి ఉంది. అన్నం వలన ప్రాణికోటి జన్మిస్తుంది. వర్షం వలన అన్నం లభిస్తుంది. యజ్ఞం వలన వర్షం కురుస్తుంది. ఆ యజ్ఞం కర్మ వలననే సాధ్యమౌతుంది ఇది భగద్గీతలో శ్రీ కృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పిన మాట.
అంటే... అన్నం దొరకాలంటే మేఘాలు కురవాలి. మేఘాలు భూమిపై వర్షించాలంటే... దేవతలు కరుణా కటాక్షాలుండాలి. దేవతలు కరుణించాలంటే వారి ఆకలి తీరాలి. వారి ఆకలి తీరాలంటే యజ్ఞాల ద్వారా వారి వారి హవిర్భాగాలు అందజేయాలి. ఎందుకు ఇంత తతంగం అని అడగొచ్చు.
మరణించిన ప్రాణి ఆత్మ రూపంలో పితృలోకంలో ఉంటుంది. ఆ ఆత్మ తన పూర్వకర్మానుభవం కోసం తిరిగి ఈ భూమి మీద జీవాత్మగా అవతరించడానికి ... అన్నాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటుంది. తద్వారా పురుషప్రాణి దేహంలో ప్రవేశించి, శుక్ల కణముగా మారుతుంది. ఆ తర్వాత స్త్రీ గర్భకోశంలో ప్రవేశించి, శిశువుగా రూపాంతరం చెంది ఈ భూమి మీదకు వస్తుంది.
ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..
ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.