Pitru Paksha 2025: భాద్రపద మాసంలో కృష్ణ పక్షంలో  వచ్చే 15 రోజులను పితృ పక్షాలుగా లేదా పెద్దల పక్షంగా పిలుస్తారు.  ఈ 15  రోజుల్లో  తమ పూర్వీకులను తలుచుకుంటూ  తమ శక్తి కొలది శ్రాద్ధం పెట్టడం అనాదిగా వస్తుంది. ఈ పక్షం రోజుల్లో కేవలం కన్నవారికి మాత్రమే కాదు.. మన తల్లిదండ్రుకు సంబంధించిన వంశాలకు చెందిన వాళ్లను స్మరిస్తూ శ్రాద్దం నిర్వహించాలి. 

Pitru Paksha 2025: పితృ పక్షాల్లో శ్రాద్దం ఎలా నిర్వహించాలి.. మహాలయ పక్షాల్లో చేసే ఈ కర్మల కలిగే ప్రయోజనాలు..

Pitru Paksha 2025: కన్నుమూసిన తండ్రి, తాత, ముత్తాతలను తలచుకుని వారు వారసులు నిర్వహించే శ్రాద్ధ తర్పణ, పిండ ప్రదానాది పితృయజ్ఞ విధులన్నీ జరుపుకోవడానికి నిర్దేశించబడింది.  ఈ పదిహేను రోజులనే మహాలయ పక్షాలు అంటారు. వీటినే పితృపక్షము లేదా అపర పక్షములనీ కూడా పిలుస్తుంటారు.కన్నుమూసిన  మన పితృదేవతలకు భక్తిగా ఆహారాన్ని అందించి, వారి ఆకలి తీర్చడమే ఈ మహాలయ పక్షముల ముఖ్య ఉద్దేశ్యము. 8-9-2025 నుండి 21-9-2025 వరకు మహాలయ పక్షం రోజులు.  భాద్రపద బహుళ పాడ్యమి నుంచి భాద్రపద అమావాస్య వరకు ఉన్న  పదిహేను రోజులను పితృ పక్షములుగా వ్యవహరిస్తారు.
 
పితృదేవతలకు.. ఆకలా ఉంటుందా.. ? చనిపోయిన వాళ్లకు మనం ఆహారం అందించాలా.. అనే సందేహం మనలో కలుగవచ్చు. ఈ కనిపించే సకల చరాచర జగత్తు మొత్తం ఆకలి అనబడే సూత్రం మీదనే ఆధారపడి ఉంది.  అన్నం వలన ప్రాణికోటి జన్మిస్తుంది. వర్షం వలన అన్నం లభిస్తుంది. యజ్ఞం వలన వర్షం కురుస్తుంది. ఆ యజ్ఞం కర్మ వలననే సాధ్యమౌతుంది ఇది భగద్గీతలో శ్రీ కృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పిన మాట.  

అంటే... అన్నం దొరకాలంటే మేఘాలు కురవాలి. మేఘాలు  భూమిపై వర్షించాలంటే... దేవతలు కరుణా కటాక్షాలుండాలి. దేవతలు కరుణించాలంటే వారి ఆకలి తీరాలి. వారి ఆకలి తీరాలంటే యజ్ఞాల ద్వారా వారి వారి హవిర్భాగాలు అందజేయాలి. ఎందుకు ఇంత తతంగం అని అడగొచ్చు.

మరణించిన ప్రాణి ఆత్మ రూపంలో పితృలోకంలో ఉంటుంది. ఆ ఆత్మ తన పూర్వకర్మానుభవం కోసం తిరిగి ఈ భూమి మీద జీవాత్మగా అవతరించడానికి ... అన్నాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటుంది. తద్వారా పురుషప్రాణి దేహంలో ప్రవేశించి, శుక్ల కణముగా మారుతుంది. ఆ తర్వాత స్త్రీ గర్భకోశంలో ప్రవేశించి, శిశువుగా రూపాంతరం చెంది ఈ భూమి మీదకు వస్తుంది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

