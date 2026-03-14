Plants To Avoid In Home: ఈ మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే వెంటనే పీకేయండి.. డబ్బు సమస్యలు, అప్పుల బాధ తప్పదు!

Vastu Shastra Plants To Avoid: జ్యోతిషశాస్త్రంలో వాస్తు శాస్త్రానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యం ఉంది. అయితే వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ రకాల మొక్కలను ఇంట్లోకి అస్సలు రానివ్వకూడదట. వాటిని పెంచడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు పెరగడమే కాకుండా కష్టాలు వస్తాయట. ఇంతకీ ఆ మొక్కలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చింతకాయల చెట్టు
వాస్తు శాస్త్రం చెబుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. ఇంటి ప్రాంగణంలో ప్రధాన ద్వారం వద్ద చింత చెట్టు ఉంటే అది ఇంటికి చేటు, ఎంతో అశుభమని అంటున్నారు. ఈ చెట్టు ఉండడం వల్ల ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తులను ఆకర్షిస్తుందట. అంతే కాకుండా ఇది ఇంటి సభ్యులను అనారోగ్యానికి గురిచేస్తుంది.
మర్రి చెట్టు
వాస్తు శాస్త్రం చెప్పినట్లు ఇంట్లో మర్రి చెట్టు ఉండటం అస్సలు మంచిది కాదు. దీన్ని పెంచడం వల్ల అనేక దోషాలు ఇంటిని చుట్టుముడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మర్రిచెట్టును పెంచడం వల్ల ఇంట్లో ఆర్థిక, ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా పెరుగుతాయని జోతిష్య్కులు చెబుతున్నారు. ఇంట్లో మర్రిచెట్టును పెంచడం ముమ్మాటికి అశుభమే అని అంటున్నారు.
జిల్లెడు చెట్టు
ఇంట్లో జిల్లెడు చెట్టు పెంచడం అశుభం. అంతేకాకుండా మొక్క ఇంట్లో ఉంటే ఆర్థిక సమస్యలు పెరుగుతాయని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఇంట్లో ఉంటే ఆర్థిక సమస్యలు పెరిగిపోతాయట. అందుకే ఈ మొక్కను ఇళ్లలో పెంచకూడదు.
నల్లతుమ్మ చెట్టు
ఇంటి ముందు లేదా లోపల నల్లతుమ్మ చెట్టు ఉంటే ఇంట్లో ఎప్పుడు ఏదో ఒక తగాదాలు ఉంటూనే ఉంటాయట. అనవసరమైన వాదనలు, ఆర్థిక సమస్యలను చుట్టుముడతాయట. కుటుంబసభ్యుల మధ్య పొతపత్యాలు వంటి అనేక సమస్యలు వస్తాయట.
కాక్టస్ (బ్రహ్మ జెముడు, నాగజెముడు)
ఇంట్లో కాక్టస్ లేదా ముళ్ల మొక్కలు ఉండటం ఎంతో అశుభం. ఈ మొక్కలు ఇంట్లో ఉంటే కుటుంబ సభ్యులలో ఉద్రిక్తత, ఒత్తిడి వంటి సమస్యలను కలిగిస్తాయి. అలాగే అవి జీవితంలో అడ్డంకులను తెచ్చిపెట్టి ఆర్థిక నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి.
