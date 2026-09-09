/Polala Amavasya 2026: పొలాల అమావాస్య ఎప్పుడు..?.. ఎడ్లను పూజించడం వెనుక అసలు రహస్యం ఏమిటో తెలుసా..?

Polala Amavasya 2026 date bail pola tradition: మనం శ్రావణ మాసంలో ఉన్నాం.ఈ మాసంలో రోజు ఏదో ఒక పండగ వస్తుంది. ముఖ్యంగా మనం జరుపుకునే ప్రతి పండగ వెనుకాల పురాణ ఇతిహసాలు ముడి పడిఉన్నాయి. అయితే.. శ్రావణ మాసంలో అమావాస్యను ఎడ్ల పొలాలా అమావాస్యగా జరుపుకుంటారు. దీనిని చాలా చోట్ల బైల్ పోలా అనే ఉత్సవంగా జరుపుకుంటారు. ఈసారి మనం బైల్ పోలాను సెప్టెంబర్ 10 గురువారం రోజున జరుపుకుంటున్నాం. కొన్ని పంచాంగాలలో శుక్రవారం రోజునకూడా బైల్ పోలాను జరుపుకుంటున్నారు. ఈ రోజున ఎద్దులను పూజించుకునే సంప్రదాయంను పాటిస్తారు.
ఎద్దులకు స్నానం చేయించి, అందంగా రెడీ చేస్తారు. వాటికి ఆరతులు ఇచ్చి మంచి ఆహరంను పెడతారు. ఈరోజు పొలం పనులకు ఎద్దులు తీసుకెళ్లరు. అంతే కాకుండా కంద మొక్కలను పూజిస్తారు. ముఖ్యంగా బియ్యం పిండితో చేసి పదార్థాలను ఎద్దులకు తినిపిస్తారు. పిల్లలులేని వారు ఈరోజునఉపవాసంఉంటే.. సంతాన భాగ్యం కలుగుతుందని చెబుతారు.
ఈ రోజున చాలా మంది తమ ఇళ్లలో మట్టితో తమ ఇళ్లలో ఎద్దులను చేసుకుని పూజించుకుంటారు. ఒకసారి శివయ్యతన వాహనమైన నందీశ్వరుడికి శ్రావణ మాసంలో అమావాస్య రోజున ఎవరైతే నందీని (బైల్) ను పూజిస్తారో వారి కోరికలు అన్ని నెరవేరుతాయని వరం ఇచ్చారంట.
అందుకే అప్పటి నుంచిబైల్ పోలా రోజున ఎద్దులను పూజించుకుంటారు. మట్టితో ఎద్దులను చేసుకుని ప్రత్యేంగావాటిని ఆరాధన చేస్తారు. తల్లిదండ్రులుతమపిల్లల పేరు మీద అతుకు వాయనాలు కూడా ఇస్తారు. ఇలా చేస్తే ఆ ఇంట్లో సిరి సంపదలకు లోటు ఉండదని,అన్ని రకాలుగా మంచి జరుగుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
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