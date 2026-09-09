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Polala Amavasya 2026: పొలాల అమావాస్య ఎప్పుడు..?.. ఎడ్లను పూజించడం వెనుక అసలు రహస్యం ఏమిటో తెలుసా..?

Bail pola puja:  ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రలో బైల్ పోలాను ఎంతో వేడుకగా జరుపుకుంటారు. చాలా మంది తమ తమ ఇడ్లలోని ఎడ్లను శుభ్రంగా స్నానం చేయించి, అందంగా అలంకరిస్తారు. ఆ తర్వాత వాటిని ఆరతి ఇచ్చి గ్రామంలో తిప్పుతారు. ఈ రోజున కంద మొక్కను పూజించుకునే సంప్రదాయంను పాటిస్తారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 09, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:06 PM IST
Polala Amavasya 2026: పొలాల అమావాస్య ఎప్పుడు..?.. ఎడ్లను పూజించడం వెనుక అసలు రహస్యం ఏమిటో తెలుసా..?
Image Credit: bailpola(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Polala Amavasya 2026: పొలాల అమావాస్య ఎప్పుడు..?.. ఎడ్లను పూజించడం వెనుక అసలు రహస్యం ఏమిటో తెలుసా..?
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