Aries 2026 Horoscope: మేషరాశి 2026 ఫలాలు.. ఈ రాశి వారికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గ్యారంటీ..

Mesha Rasi 2026 To 2027 Telugu News: ఇక 2026 శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో మేష రాశికి ఆదాయం 2 .. వ్యయం 14కు ఉంది. రాజ్యపూజ్యం 5 అయితే.. అవమానం 7గా ఉంది. ఇక జనవరి నెలలో గ్రహా సంచారం అనుకూలంగా ఉండటం మూలానా.. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఆరోగ్య పరంగా బాగుంటుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. నూతన వస్తు లాభాలు అందుకుంటారు. సంఘంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. దైవ దర్శనాల వలన ఉపశమనం కలుగుతుంది. చేసే పనులందు విజయం సాధిస్తారు.
మరోవైపు అన్ని రంగాల్లోకి వారికి అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. చేసే పనులందు విజయం సాధిస్తారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. దోస్తుల సహాయ సహకారాలు అందుకుంటారు. వివాహాది శుభకార్యాలు మీ ఇంట్లో జరిగే అవకాశాలున్నాయి. భార్యాభర్తల మధ్య అనురాగం వెల్లి విరుస్తుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి అందుకుంటారు.విదేశీ యాన యోగం లభించబోతుంది.
మరోవైపు 11 ఇంట అధిక గ్రహ సంచారం వలన మేష రాశి వారికి అన్ని విధాలుగా బాగుంటుంది. ఆదాయంతో పాటు వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. నూతన పరిచయాల వలన కొన్ని రకాల పనులు పూర్తి చేస్తారు. వివాహాం అయిన వారికి సంతాన ప్రాప్తి కలగబోతున్నట్టు గ్రహాల కదలిక చెబుతుంది. గురుడి యోగం వలన కొన్ని లాభాలు అందుకుంటారు. ఏల్నాటి శని ప్రభావం వలన కొన్ని మిశ్రమ ఫలితాలుంటాయి. ఆర్ధికంగా బలపడతారు. వాహనాలు, భూములు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. వివాహాం కానీ వారికి ఈ యేడాది పెళ్లి జరిగే అవకాశాలున్నాయి. మానసిక బలం బాగుంది. ప్రతి శనివారం శని దేవుడికి తైలాభిషేకం చేస్తే ఏల్నాటి శని ప్రభావం తగ్గుతుంది. లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించాలి. శివుడికి రుద్రాభిషేకం చేస్తే మంచి ఫలితాలుంటాయి.
సూచన: ఇక్కడ అందించబడిన సమాచారం, జ్యోతిష్య శాస్త్రం తో హిందూ మత గ్రంథాలతో పాటు సాధారణ జ్ఞానం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
