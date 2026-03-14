Chaturgrahi Yoga: మీన రాశిలో గ్రహాల మహా అద్భుతం.. 3 రాశుల వారికి వద్దన్నా అదృష్టం వరించబోతోంది!

Chaturgrahi Yoga Effect On Zodiac News: చతుర్గ్రహీ యోగం ఏర్పడడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా మార్చి 18వ తేదీ నుంచి ఆర్థికంగా చాలా మేలు జరగబోతోంది. అంతేకాకుండా ఉన్నట్టుండి అద్భుతమైన లాభాలు కూడా పొందబోతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 14, 2026, 10:51 AM IST

Chaturgrahi Yoga Effect 2026: గ్రహాల గమనాలు మానవ జీవితాలపై ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా 2026 సంవత్సరం మార్చి నెలలో అరుదైనకగోళ ఘటన జరగబోతోంది. మార్చి 18వ తేదీన మీనరాశిలో చంద్రుడు, సూర్యుడు, శుక్రుడు, శని నాలుగు శక్తివంతమైన గ్రహాలు ఒకే చోట కలయిక జరపబోతున్నాయి. దీని కారణంగా చతుర్గ్రహీ యోగం ఏర్పడబోతోంది. అయితే ఈ యోగానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. దేవ గురుహస్పతి మీనరాశిలో అనేక గ్రహాలతో కలయిక జరపడం చాలా శుభప్రదం. మార్చి 18 నుంచి 21వ తేదీ వరకు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన స్వర్ణ యుగం ప్రారంభం అవుతుంది. వృషభ రాశితో పాటు ధనస్సు, మీనరాశుల వారికి ఎన్నో రకాల ఆర్థిక లాభాలను అందించబోతోంది. అంతేకాకుండా వీరికి పదోన్నతులు కూడా లభించి సామాజికంగా ఊహించని స్థాయిలో గౌరవం లభించబోతోంది. 

ఈ రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు..
వృషభ రాశి 
చతుర్గ్రహీ యోగం రాజయోగం ఎఫెక్ట్ వల్ల వృషభ రాశి వారికి ఆర్థికంగా గతంలో ఎన్నడూ లేని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కొత్త వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడును పెట్టడం వల్ల విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. దీంతో పాటు ఉద్యోగస్తులు ఉన్నత అధికారుల నుంచి అద్భుతమైన ప్రశంసలు కూడా పొందుతారు. అలాగే అవివాహితులకు ఈ సమయంలో వివాహాలు కూడా జరుగుతాయి. దీంతోపాటు ఆర్థికల ఆవాదేవీల విషయంలో కూడా కొన్ని రకాల ప్రయోజనాలు కలిగినప్పటికీ కొంత జాగ్రత్తగా ఉండడం మేలు..

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ గ్రహాల కలయిక వల్ల అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా కెరీర్లు పెద్ద మైలురాయిని అధిగమించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త ఆస్తులు లేదా వాహనాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు తెలివిగా పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే భవిష్యత్తులో కూడా భారీ లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఎప్పటినుంచో ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి కాస్త పరిష్కారం కూడా కలుగుతుంది. అంతే కాకుండా ఎన్నో రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది.

మీన రాశి 
మీనరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వీరికి సమాజంలో మంచి గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభం అవుతాయి. దీనివల్ల ప్రమోషన్స్ కూడా పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యక్తిగత జీవితం చాలా అద్భుతంగా మారుతుంది. అలాగే కుటుంబ సభ్యుల నుంచి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా ప్రేమ జీవితం సుఖ సంతోషాలుగా ముందుకు కొనసాగుతుంది. ఎప్పటినుంచో తీవ్ర సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు కాస్త ఉపశమనం కూడా లభిస్తుంది. 

మార్చి 18 నుంచి 21 వరకు ఉన్న సమయంలో మూడు రాష్ట్రాల వారికి అదృష్టం నిజంగానే కలిసి రాబోతుంది. సూర్యుడు శని గ్రహ ప్రభావాల వల్ల కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించబోతోంది. అలాగే శుక్ర చంద్ర గ్రహాల అద్భుతమైన ప్రభావంతో మానసిక ప్రశాంతత కూడా లభించబోతోంది. విలాసవంతమైన జీవితం గడపడమే కాకుండా వీరు ఈ సమయంలో కొన్ని రకాల లాభాలు పొందుతారు. అరుదైన మహా యోగం ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో కొత్త ఆశలు కూడా ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా జీవితం చాలా అద్భుతంగా మారబోతోంది.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

chaturgrahi yoga 2026Sun Moon Venus SaturnChaturgrahi Yoga EffectChaturgrahi Yoga Zodiac

