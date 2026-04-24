Venus And Jupiter: రాజయోగం అంటే వీరిదే! ఆ మూడు రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్..

Venus And Jupiter Conjunction: ఎంతో శక్తివంతమైన శుక్ర-గురు సంయోగంతో ఈ కింది మూడు రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి విముక్తి కూడా లభించబోతోంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఆర్థిక లాభాలు పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 24, 2026, 10:36 AM IST

Venus And Jupiter Conjunction 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రెండు గ్రహాలు కలయిక జరిపినప్పుడు యోగాలు కూడా ఏర్పడతాయి. ముఖ్యంగా రెండు శక్తివంతమైన గ్రహాలు సంయోగం జరిపినప్పుడు ఒక్కొక్క సందర్భంలో రెండు యోగాలు కూడా ఏర్పడతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే.. అతి త్వరలోనే సంపదకు కారకుడైన శుక్రుడితో పాటు అదృష్టాన్ని ప్రసాదించే బృహస్పతి ఒకే రాశిలో కలయిక జరపబోతున్నాయి. దీని కారణంగా అన్ని రాశులవారిపై ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా శుక్ర-గురు సంయోగంతో ఈ క్రింది మూడు రాశులవారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుంచి ఈ సమయంలో తప్పకుండా ఉపశమనం కలుగుతుంది. అయితే, ఏయే రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుందో? అద్భుతమైన లాభాలు పొందే రాశులేవో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్‌పాట్:
మేష రాశి (Aries)
మేష రాశివారికి ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా జీవితంలో అద్భుతం జరుగుతుందని జ్యోతష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రతి పని సులభంగా నెరవేరుతుది. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించి..భారీగా డబ్బులు కూడా సంపాదించే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. అలాగే పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రతి పని ఎంతో వేగంగా పూర్తవుతుంది. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి (Promotion) లభించే అవకాశం ఉంది. నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న చోట ఉద్యోగం పొందుతారు.

మిథున రాశి (Gemini)
మిథున రాశివారికి అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో రెట్టింప అవుతుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు. దీని వల్ల డబ్బులు కూడా పెట్టుబడులు పెట్టే ఛాన్స్‌లు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి ఈ సమయం అత్యంత లాభదాయకంగా ఉండి.. డబ్బులు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పొందే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. అలాగే కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు. దీంతో మార్కెట్‌లో గౌరవం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు కూడా జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. 

సింహ రాశి (Leo)
సింహ రాశివారికి ఈ రెండు రాజయోగాల కారణంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతలు కూడా సంపాదించుకుంటారు. అంతేకాకుండా ఆదాయం కూడా అనుకున్నంత స్థాయిలో పొందే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. ఆకస్మిక ధన లాభాలు కూడా తప్పకుండా పొందుతారు. అలాగే ఉన్నత చదువుల కోసం లేదా ఉద్యోగ రీత్యా విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి కల నెరవేరే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరు ఎన్నో సమస్య నుంచి బయపడతారు. 

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

