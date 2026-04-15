English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
Dhana Yoga: ఏప్రిల్ 15న శక్తివంతమైన ధన యోగం.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్!

Dhana Yoga On April 15: ఈ రోజు ఎంతో శక్తివంతమైన ధన యోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఆయా రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 15, 2026, 01:46 PM IST

Dhana Yoga On April 15 Latest News: ఈ సంవత్సరంలోని ఏప్రిల్ 15వ తేది చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో చంద్రుడితో పాటు కుజుడు కలయిక జరిపాయి. దీని కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన ధన యోగం ఏర్పడింది. ఈ యోగంతో కొన్ని రాశులవారికి పరిణామాలు ఏర్పడతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా కెరీర్‌ పరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు అదృష్టం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్:
తుల రాశి (Libra)
ఎంతో శక్తివంతమైన ధన యోగంతో తులా రాశివారికి ఈ సమయంలో అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కొత్త వాహనాలు కూడా సులభంగా కొనుగోలు చేస్తారు. అలాగే ఇళ్లు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారి కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. దీంతో పాటు మీరు గతంలో చేసిన కష్టానికి తగిన గుర్తింపు కూడా సులభంగా లభిస్తాయి. ఈ వారం నుంచి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. 

మేష రాశి (Aries)
ఈ యోగంతో మేష రాశివారికి కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. దీంతో పాటు మీరు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రమోషన్స్‌తో పాటు ఉద్యోగాల్లో మార్పులు కూడా వస్తాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారస్తులకు పెండింగ్‌లో ఉన్న డబ్బులు కూడా వసూలవుతాయి. అలాగే సామాజికంగా గౌరవ మర్యాదలు కూడా సులభంగా రెట్టింపు అవుతాయి. 

మిథున రాశి (Gemini)
ఈ వారం నుంచి మిథున రాశివారికి అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా నిరుద్యోగులకు అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేయాలనుకునేవారికి ఇతర నుంచి పిలుపు వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునేవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాలు చేసేవారికి అడ్డంకులు కూడా సులభంగా తొలగిపోతాయి. 

సింహ రాశి (Leo)
ఎంతో శక్తివంతమైన ధన యోగంతో సింహ రాశివారికి ఆకస్మిక ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అలాగే పూర్వీకుల ఆస్తుల నుంచి భారీ మొత్తంలో ధన లాభాలు కూడా సులభంగా పొందుతారు. అంతేకాకుండా పాత పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి కొత్త కొత్త పదవులు కూడా సులభంగా లభిస్తాయి. కొత్త పదవులతో జీవితం ముందుకు సాగుతుంది. 

ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఈ సమయంలో ధనుస్సు రాశివారికి కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి కొత్త పెట్టుబడులు చాలా వరకు కలిసి వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో సానుకూల ఫలితాలు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. అలాగే మానసిక ప్రశాంతత కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు కూడా వస్తాయి. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Moon Mars ConjunctionMoon Mars EffectMoon Mars Effect ZodiacMoon Mars Effect News

Trending News