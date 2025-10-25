English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  ఆధ్యాత్మికం
  Jupiter And Saturn: 100 ఏళ్ల తర్వాత బృహస్పతి, శని కలయిక.. ఈ 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్పాట్.. డబ్బే, డబ్బు!

Jupiter And Saturn: 100 ఏళ్ల తర్వాత బృహస్పతి, శని కలయిక.. ఈ 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్పాట్.. డబ్బే, డబ్బు!

Jupiter And Saturn Rare Conjunction Telugu: 100 సంవత్సరాలు తర్వాత బృహస్పతి గ్రహంతో పాటు శని గ్రహాల అరుదైన కలయిక జరిగింది. దీనివల్ల నాలుగు రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడిందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రభావంతో వారు కోటీశ్వరులు అవ్వబోతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 25, 2025, 11:40 AM IST

Jupiter And Saturn: 100 ఏళ్ల తర్వాత బృహస్పతి, శని కలయిక.. ఈ 4 రాశుల వారికి బంపర్ జాక్పాట్.. డబ్బే, డబ్బు!

Jupiter And Saturn Rare Conjunction Effect On Zodiac: జాతకంలో ఉన్న గ్రహాలు నక్షత్రాలు జీవితంపై ఎలాంటి ప్రభావాలు చూపుతాయనేది అది ఉన్న స్థానాలను బట్టి ఆధారపడి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వ్యక్తుల జాతకాలలో గ్రహాలు శుభ స్థానంలో ఉంటే చెడు ప్రభావం తొలగిపోయి.. జీవితంలో సానుకూలమైన ప్రభావాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అదే ఆ శుభ స్థానంలో ఉంటే వ్యక్తులకు ఎన్నో రకాల సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా వ్యాధులు చుట్టుముట్టుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఇలాంటి ప్రభావాన్ని కలిగించే గ్రహాల్లో బృహస్పతి ఒకటి. ఎందుకంటే ఈ గ్రహం చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఈ గ్రహం జాతకంలో బలహీన స్థానంలో ఉంటే వ్యక్తి వివిధ రకాల వ్యాధుల బారిన పడాల్సి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల సమస్యలను ఎదుర్కొంటాడు. 

ఇదిలా ఉంటే బృహస్పతి గ్రహం శతాబ్దం తర్వాత అరుదైన సంయోగం చేసింది.. బృహస్పతి అత్యంత ప్రభావం శని పై పడబోతోంది.. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారిపై శక్తివంతమైన ప్రభావం పడుతుంది. దాదాపు శతాబ్దం తర్వాత బృహస్పతి అక్టోబర్ 18న కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించింది. అయితే శని మీన రాశిలో సంచార దశలో ఉంది. దీని కారణంగా ఈ రెండు గ్రహాల ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారిపై పడి విశేషమైన ప్రయోజనాలు గలగబోతున్నాయి. ఆర్థికంగా, సామాజికంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

మిథున రాశి 
మిధున రాశి వారికి వందేళ్ల తర్వాత అద్భుతమైన అవకాశాలు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి పనుల్లో పురోగతి కూడా లభించబోతోంది. వైవాహిక జీవితంలో సంతోషంతో పాటు శాంతి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఏదైనా కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.. అలాగే విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న మిథున రాశి వారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వీరికి సామాజిక హోదాతో పాటు విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా శతాబ్దం తర్వాత ఈ రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా పురోగతి లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా వ్యాపారాల్లో గొప్ప విజయాల సాధించగలుగుతారు. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు రాబడతారు. వీరి ఖ్యాతి ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. వీరు సకాలంలో పనులు చేసి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు పొందుతారు.

Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

కన్యారాశి 
బృహస్పతి సంచారం వల్ల కన్యా రాశి వారికి కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి అరుదైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. శని ఏడవ స్థానంలో ఉన్నాడు కాబట్టి వీరికి కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి. కొత్త ఆస్తుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. కోరుకున్న కోరికలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో నెరవేరుతాయి.

మకర రాశి 
మకర రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదమైనది మూడవ స్థానంలో శని ఏడవ స్థానంలో బృహస్పతి గ్రహాలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల మీరు ఎలాంటి పనులు చేపట్టిన అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం అద్భుతంగా లభిస్తుంది.. కార్యాలయాల్లో సంక్లిష్ట పరిస్థితులు కూడా తొలగిపోతాయి. కెరీర్ పరంగా గొప్ప పురోగతి కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఎలాంటి పనులు చేపట్టిన అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.

Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

