Jupiter Powerful Effect: బృహస్పతి అపారమైన ఎఫెక్ట్‌.. నవంబర్ నెల ఈ రాశుల వారు ధనవంతులవ్వడం ఖాయం!

Jupiter Powerful Effect On Zodiac: అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహంగా చెప్పుకునే బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలోకి సంచారం చేసింది. ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది బృహస్పతి ఈ రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల శుభ ప్రభావం ఏర్పడింది ముఖ్యంగా ఈ గ్రహం డిసెంబర్ మూడవ తేదీ వరకు కూడా ఇలాగే ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పటివరకు కొన్ని రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఈ గ్రహం మిధున రాశిలోకి వెళ్లి తిరోగమన స్థితిలో ఉంటుంది దీనివల్ల మరికొన్ని రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుంది. అయితే ఈ తిరోగమనమనేది నవంబర్ 12వ తేదీన జరగబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
అయితే, జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా అక్టోబర్ నెలతో పాటు నవంబర్ నెల కూడా చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ సమయంలోనే గురు గ్రహం సొంత రాశి అయిన మీనంలో శని సంచార దశలో ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత కర్కాటక రాశిలో బృహస్పతి సంచారం చేశాడు. ఈ శుభ ప్రభావంతో కొన్ని రాష్ట్ర వారి జీవితాల్లో సంపాదనతో పాటు గౌరవం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా ఎన్నో సమస్యల నుంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి
వృషభరాశి వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. వీరికి పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా నిలిచిపోయిన డబ్బు కూడా తిరిగి వస్తుంది. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. జీవితంలో సాధారణ స్థితి నుంచి తిరిగి ఊహించని స్థితికి ఎదుగుతారు. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందంతో పాటు శాంతి కూడా నెలకొంటుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయంలో ధన ప్రవాహం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా రుణ బాధల నుంచి కూడా ఎంతో సులభంగా విముక్తి లభిస్తుంది. మతపరమైన పనులపై ఆసక్తి కూడా చాలావరకు పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే వీరు ఈ సమయంలో కొత్త బట్టల తో పాటు ఆభరణాలను కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. డిసెంబర్ నుంచి ఈ రాశి వారికి పురోగతి గతి అంటే ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది.
కన్యారాశి
బృహస్పతి సంచారం వల్ల కన్యా రాశి వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థికపరమైన విజయాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగాల్లో పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా ఉంటారు. కోరుకున్న కోరికలు కూడా ఎంతో సింపుల్ గా నెరవేరుతాయి. సోమరితనం కూడా తగ్గి.. పనుల్లో రాణించగలుగుతారు.
Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి బృహస్పతి సంచారం వల్ల శత్రువుల బాధ తొలగిపోతుంది. ఆర్థికంగా చాలా వరకు పురోగతి లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ సహాయం కూడా లభించి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కొత్త ఉద్యోగాలు చేపట్టే వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దూర ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వారు కూడా ఈ సమయంలో చేయగలుగుతారు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి నవంబర్ నుంచి లాభాలు రావడం ప్రారంభమౌతాయి. బృహస్పతి ప్రభావంతో అన్నింటిలో పురోగతి లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా పదోన్నతులు కూడా లభించి సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. అలాగే ఈ రాశి వారికి అధిపతి గురువే కాబట్టి.. ఈ సమయం వీరికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అన్ని రకాల కోరికలు సులభంగా నెరవేరుతాయి.
Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook