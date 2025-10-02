English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jupiter Transit: దీపావళి వేళ అరుదైన రాజయోగం.. అబ్బబ్బ ఈ రాశుల వారు ధనవంతులవ్వడం ఖాయం..

Powerful Jupiter Transit Effect On Zodiac: దీపావళి పండగ సమయంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన మహా హంస రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని రాశుల వారికి కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది.. 

Dharmaraju Dhurishetty | Oct 2, 2025, 12:21 PM IST

Powerful Jupiter Transit Effect On Zodiac Telugu: ఈ సంవత్సరం వచ్చే దీపావళి పండగకి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఎందుకంటే అరుదైన రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా శని గ్రహంతో పాటు గృహస్పతి గ్రహం ఏకకాలంలో అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావాన్ని చూపబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా శని గ్రహం మీన రాశిలో సంచార దశలో ఉండబోతున్నాడు. బృహస్పతి కర్కాటక రాశిలోకి వెళ్లి శక్తివంతమైన మహా హంస రాజయోగాన్ని సృష్టించబోతోంది. దీని కారణంగా రెండు గ్రహాలు కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు తీసుకురాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కర్కాటక రాశితోపాటు మీన, తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అదృష్టం విపరీతంగా పెరిగి ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో శని తిరోగమనం స్థితిలో ఉండడం వలన మరికొన్ని రాశుల వారికి సమాజంలో గౌరవంతో పాటు కీర్తి, ప్రతిష్టలు పెరిగి ఊహించని స్థాయిలో సంపాదన కూడా పెరుగుతుంది.

బృహస్పతి ప్రభావం..
మీన రాశి 
బృహస్పతి సంచార ప్రభావం వల్ల మీన రాశి వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. అలాగే శక్తివంతమైన శని ప్రభావంతో జీవితంలో వీరికి కొత్త అధ్యాయనం ప్రారంభమవుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న నిరీక్షణ కూడా ముగుస్తుంది. అలాగే ఉద్యోగాల్లో మంచి మెరుగుదల కనిపించి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఎలాంటి ఉద్యోగాల్లోనైనా వీరు రాణించగలిగి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే అన్ని రంగాల్లో సానుకూలమైన ఫలితాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా కొన్ని పనుల్లో వస్తున్న అడ్డంకులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. 

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా సంచార ప్రభావం వల్ల విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి జీవితంలో ఆనందం లభించడమే కాకుండా పురోగతి కూడా కలుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే మానసికంగా కూడా చాలావరకు ఈ రాశి వారు బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు పెద్ద కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన పదోన్నతులు కూడా కలుగుతాయి. అలాగే ఎప్పటినుంచో మంచి ఉద్యోగాల్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకున్న వ్యక్తులకు మంచి ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా బీరు ఈ సమయంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే ఎలాంటి పనులు చేసిన అడ్డంకులు లేకుండా ముందుకు సాగుతారు.

తులారాశి 
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.. ముఖ్యంగా వీరికి పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి. కీర్తి, ప్రతిష్టలు కార్యాలయాల్లో విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే గౌరవం కూడా లభించి ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. ఎప్పటినుంచో నిలిచిపోతున్న పనులు కూడా ఈ సమయంలో సులభంగా పూర్తవుతాయి. దీంతోపాటు అనారోగ్య సమస్యల నుంచి కూడా కాస్త ఉపశమనం కలిగి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

