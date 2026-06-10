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Kaal Sarp Yog: రాహు-కేతువుల సంచారంతో శక్తివంతమైన కాలసర్పదోషం.. జూన్ 23 వరకు ఆ రాశులకు కష్టాల కాలం..

Powerful Kaal Sarp Yog Effect: రాహువు, కేతువుల ఎంతో శక్తివంతమైన కాలసర్పయోగం ఏర్పడింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఈ యోగాన్ని అత్యంత కీడు యోగంగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. దీని ప్రభావంతో ఈ క్రింది రాశుల వారికి అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 10, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:17 AM IST
Kaal Sarp Yog: రాహు-కేతువుల సంచారంతో శక్తివంతమైన కాలసర్పదోషం.. జూన్ 23 వరకు ఆ రాశులకు కష్టాల కాలం..
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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