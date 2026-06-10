/Kaal Sarp Yog: రాహు-కేతువుల సంచారంతో శక్తివంతమైన కాలసర్పదోషం.. జూన్ 23 వరకు ఆ రాశులకు కష్టాల కాలం..

Powerful Kaal Sarp Yog Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కాలసర్ప దోషాన్ని అత్యంత ప్రమాదకరమైన అశుభయోగంగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు. అయితే పంచాంగం ప్రకారం 2026 సంవత్సరం జూన్ 9 నుంచి 23 మధ్య చంద్రుడితోపాటు రాహువు కేతువుల కలయిక జరగబోతోంది. దీని ఫలితంగానే కాలసర్పయోగం ఏర్పడింది. నిజానికి ఈ యోగానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. జాతకంలో ఈ యోగం ఏర్పడితే చాలా రాశుల వారికి ఎన్నో రకాల కష్టాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా జూన్ 9న చంద్రుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించడం కారణంగా అక్కడి ఇప్పటికే కేతువు గ్రహం సంచార దశలో ఉంది. ఆ తర్వాత రాహువు కలయిక కూడా జరగడం కారణంగా మొత్తం 14 రోజుల కాలంలో కొన్ని రాశుల వారికి మానసిక ఒత్తిడి పెరగడమే కాకుండా ఆర్థిక నష్టాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వృత్తిలో అనేక రకాల అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి. అయితే ఈ కాలసర్పయోగంతో ఏ రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి బంపర్..
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఎంతో శక్తివంతమైన కాలసర్ప యోగం కారణంగా కుటుంబంలో కలహాలు ఏర్పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా వీరికి నాలుగవ స్థానంలో ఈ యోగం ఏర్పడడం వల్ల తల్లి ఆరోగ్యం క్షీణించే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆందోళన వంటి సమస్యలు కూడా తలెత్తే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే కుటుంబంలో ఆస్తులకు సంబంధించిన తగాదాలు కూడా రావచ్చు. ముఖ్యంగా పూర్వీకుల ఆస్తులు లేదా ఇంటికి సంబంధించిన ఏవైనా ప్రధాన సమస్యలు ఉంటే శాంతియుతంగా చర్చించుకోవడం మంచిది. లేదంటే ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల పనులను ఈ సమయంలో చేయకపోవడం మంచిది.
సింహరాశి
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. భాగస్వామి పరంగా అనేక సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వీరి లగ్నంలో కేతు, ఏడవ స్థానంలో అహువు ఉండడం వల్ల తీవ్రమైన సైద్ధాంతిక విభేదాలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మీరు ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్న అనేక సమస్యల బారిన పడాల్సి వస్తుంది. అలాగే ఎలాంటి కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలతో పాటు భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లోకి అడుగుపెట్టడం మంచిది కాదు. దీంతోపాటు అనుకున్న పనుల్లో ఆటంకాలు తీవ్రంగా ఎదురవుతాయి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అనేక రకాల అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యంగా రాహువు కేతువు గ్రహాలు వీరికి నాలుగవ స్థానంలోకి రావడం వల్ల రాజకీయంగా ఉన్న వ్యక్తులకు కొన్ని రకాల సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అలాగే మీకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద పెద్ద కుట్రలు జరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఉద్యోగాలు మారాలని ఆలోచిస్తున్న వ్యక్తులకు.. కాస్త ఈ సమయం నష్టాలను తెచ్చిపెట్టే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇంట్లో అశాంతి వాతావరణం నెలకొంటుంది. అలాగే ఉద్యోగస్తులకు ఇతర ఉద్యోగస్తుల నుంచి అనేక సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
కుంభరాశి
కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఆరోగ్యం చెరిపోవడమే కాకుండా.. ఆర్థికంగా అనేక నష్టానికి చవిచూసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కాలసర్పయోగంతో వ్యక్తిత్వం పై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. అలాగే అకస్మాత్తుగా ఊహించని ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు క్షీణించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరు ఈ సమయంలో గాయపడే ప్రమాదం కూడా ఉంది.. కాబట్టి వాహనాలు నడిపే క్రమంలో తప్పకుండా కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకునే క్రమంలో పెద్దలతో చర్చించి తీసుకోవడం మంచిది. లేదంటే తీవ్ర సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి..
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