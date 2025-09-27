English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kendra Trikona Raj Yoga: దసరా వేళ కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్పాట్.. అబ్బబ్బ డబ్బే డబ్బు..

Kendra Trikona Raj Yoga Effect On Zodiac: ఎంతో శక్తివంతమైన త్రికోణ రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. సెప్టెంబర్ 28వ తేదీన ఈ రాజయోగ ప్రభావం ప్రారంభమవుతుంది. దీనివల్ల మకర రాశి తో పాటు కన్య, ఇతర రాశుల వారు అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 27, 2025, 10:23 AM IST

Kendra Trikona Raj Yoga: దసరా వేళ కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్పాట్.. అబ్బబ్బ డబ్బే డబ్బు..

Kendra Trikona Raj Yoga Effect On Zodiac Telugu: ఈ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నెల మధ్యలో ఎంతో శక్తివంతమైన అరుదైన రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ముఖ్యంగా శక్తివంతమైన గ్రహాలుగా పరిగణించే బృహస్పతి రాహువు, కుజుడు ఒకేసారి త్రికోణంలోకి రాబోతున్నాయి. దీని కారణంగానే ఎంతో శక్తివంతమైన త్రికోణ రాజయోగం ఏర్పడబోతోందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అన్ని శక్తివంతమైన రాజయోగాల్లో ఈ త్రికోణ రాజయోగం కూడా ఒకటి. దీని ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వారి జీవితాల్లో కూడా అద్భుతమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి. అలాగే దీర్ఘకాలిక కోరికలు కూడా నెరవేరే ఛాన్సులు ఉన్నాయి. అలాగే వివిధ రంగాలలో పనులు చేసే వ్యక్తులు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ఇక వివాహాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులకు మంచి భాగస్వామి కూడా లభిస్తుంది.. అయితే ఈ కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగం కారణంగా ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

రాహువు కుంభరాశిలో.. మిధున రాశిలో బృహస్పతి, కుజుడు తులా రాశిలో సంచార దశలో కొనసాగుతూ ఉంటారు. సెప్టెంబర్ 28వ తేదీన కుజుడు బలపడతాడు.. అలాగే అక్టోబర్ 27వ తేదీన వరకు ఈ త్రికోణ రాజయోగ ప్రభావం కొనసాగుతుంది. కాబట్టి దీని కారణంగా 12 రాశుల ప్రభావితం అవుతాయి. వారికి కోరుకున్న ప్రతి కోరిక నెరవేరే ఛాన్స్ ఉంది. 

మకర రాశి 
మకర రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి కుజుడు పదవ స్థానంలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. అలాగే బృహస్పతి ఆరవ స్థానంలో సంచార దశలో ఉంది. ఇక రాహువు రెండవ స్థానంలో ఉన్నాడు. దీని కారణంగా వీరికి ప్రతి పనిలో పురోగతి లభిస్తుంది. అలాగే వీరు పోటీ ప్రపంచంలో ఊహించని విజయాలు సాధించగలుగుతారు. విద్యార్థులకు ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రాహు ప్రభావంతో వీరికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అలాగే పూర్వీకుల ఆస్తుల నుంచి కూడా భారీ మొత్తంలో ఆదాయం వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. అవివాహితులకు ఈ సమయంలో వివాహాల నిశ్చయాలు కూడా జరుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు సులభంగా పరిష్కారం కాబోతున్నాయి.

కన్యా రాశి 
కన్యా రాశి వారికి ఈ త్రికోణ రాజయోగ ప్రభావం చాలా ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి కుజుడు జాతకంలో రెండవ స్థానంలో రాహువు ఆరవ స్థానంలోకి వచ్చాడు. దీని కారణంగా వీరికి ఉద్యోగాలపరంగా చాలావరకు కలిసి వస్తుంది అలాగే సేవా రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు మంచి పేరు ప్రతిష్టలు కూడా పొందగలుగుతారు. పోటీ పరీక్షలు రాస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో వీరి కొత్త ఆస్తులు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో భారీ లాభాలు పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఆస్తి సంబంధిత సమస్యలు కూడా త్వరగా పరిష్కారం అవుతాయి. 

త్రికోణ రాజయోగం వల్ల కలిగే లాభాలు..
త్రికోణ రాజయోగం కారణంగా ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. వీరు ఎప్పుడు పొందలేనని ధన లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా లాభసాటిగా మారుతుంది. అలాగే రాహు బృహస్పతి వంటి గ్రహాలు శుభస్థానంలోకి వచ్చినప్పుడు దేనికి లోటు ఉండదు. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగాలన్నీ మెరుగుపడతాయి. ఉద్యోగాలపరంగా కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం కూడా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

