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లాభ దృష్టి రాజయోగం: ఈ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే..!

Powerful Rajayogam: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. అత్యంత శక్తివంతమైన లాభ దృష్టి రాజయోగం జూలై చివరి వారంలో ఏర్పడబోతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహాలైన గురు, శుక్రుల అరుదైన సంయోగం కారణంగా లాభదృష్టి రాజయగం. ఇది జూలై 24న  2026 నుంచి రాబోతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 08, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:24 PM IST
లాభ దృష్టి రాజయోగం: ఈ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే..!
Image Credit: Guru Shukra Raja Yogam (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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