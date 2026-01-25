English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Lakshmi Yoga Effect: ఈ రోజే లక్ష్మీ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి రేపటి వరకు ఊహించని అదృష్టం సొంతం!

Lakshmi Yoga Effect: ఈ రోజే లక్ష్మీ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి రేపటి వరకు ఊహించని అదృష్టం సొంతం!

Lakshmi Yoga Effect On Zodiac: రథసప్తమి రోజున లక్ష్మీ రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా ఈ యోగ ప్రభావం రేపటి వరకు కొనసాగుతుంది. ఆర్థికంగా చాలా మేలు జరుగుతుంది. అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 25, 2026, 12:26 PM IST

Lakshmi Yoga Effect: ఈ రోజే లక్ష్మీ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి రేపటి వరకు ఊహించని అదృష్టం సొంతం!

Lakshmi Yoga Effect On Zodiac News: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా ఈ ఆదివారాన్ని సూర్యుడికి అంకితం చేశారు. అయితే ఈ రోజే రథసప్తమి కూడా వచ్చింది. దీంతో ఈరోజు ప్రాముఖ్యత మరింత పెరిగిందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో లక్ష్మీ రాజయోగం కూడా ఏర్పడింది. అలాగే కుజుడు, చంద్రుడికి సమీపంలో ఉన్నాడు. ఫలితంగా కొన్ని రాశుల వారికి శక్తి సామర్థ్యాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే ఈ ఆదివారం సూర్యుడు మకర రాశిలో ఉండడంవల్ల బుధాదిత్య రాజయోగం కూడా ఏర్పడింది. దీంతో పాటు ఈరోజే సూర్యుడికి సంబంధించిన ధనయోగం కూడా ఏర్పడింది. దీనికి కారణంగానే ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయాల్లో కొన్ని రాశుల వారు ఊహించని స్థాయిలో లాభపడే అవకాశాలున్నాయి. 

ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది:
మేష రాశి 
మేష రాశి వారికి ఈ ఆదివారం నుంచి రేపు సోమవారం వరకు అంతా మేలు జరుగుతుంది. ఆదాయ సంబంధిత సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలు అద్భుతమైన అవకాశాలను అందించబోతున్నాయి. వ్యాపారాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు ఆన్లైన్ పనులు చేసి అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగస్తులకు సీనియర్ అధికారుల నుంచి కూడా మంచి సపోర్టు లభిస్తుంది. క్రమంగా ఆర్థిక రంగాల్లో కూడా పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం కాకుండా గౌరవాన్ని కూడా పొందగలుగుతారు.

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ ఆదివారం నుంచి సోమవారం వరకు ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరు ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ముఖ్యంగా అకస్మాత్తుగా లాభాలు పొందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. స్నేహితుల సహాయంతో కష్టమైన పనులు కూడా సులభంగా పూర్తి చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వివిధ రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. అలాగే కొన్ని రకాల శుభవార్తలు కూడా వినయ్ అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

సింహరాశి 
సింహరాశి వారికి ఈ ఆదివారం ఎన్నో అద్భుతమైన అవకాశాల అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరు ఎలాంటి పనులు చేపట్టిన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. రాజకీయ రంగాలకు సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కొన్ని రకాల అలవాట్లు సానుకూలమైన ఫలితాలనుందిస్తాయి. ఆస్తి సంబంధిత విషయాల్లో కూడా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. నీ తండ్రి సహాయంతో అద్భుతమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందగలిగే అవకాశాలున్నాయి. విద్యార్థులు విద్యారంగాలలో కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. వైవాహిక జీవితం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది.

మకర రాశి 
కెరీర్ పరంగా మకర రాశి వారికి ఈరోజు రేపు చాలా శుభప్రదంగా ఉంది. వీరి కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. రాజకీయ సామాజిక రంగాల్లో పాల్గొంటున్న వారు గౌరవాన్ని కూడా పొందుతారు. అంతే కాకుండా ఆర్థికపరమైన లాభాలు కూడా ఎంతో సులభంగా పొందగలుగుతారు. వ్యక్తిగత అంశాల్లో కూడా విశేషమైన సానుకూలమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. చిన్న యాత్రలకు కూడా వెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో ఇష్టమైన ఆహారాలను భుజించే అవకాశాలున్నాయి. ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్న కొన్ని రకాల పనులు కూడా చేయగలుగుతారు.

