English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mahalaxmi Raja Yoga: మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. నవరాత్రులలో ఈ రాశుల వారు ధనవంతులవ్వడం ఖాయం..

Powerful Mahalaxmi Raja Yoga Effect On Zodiac: చంద్రుడి కుజుడి కలయిక కారణంగా నవరాత్రుల సమయాల్లో ఎంతో శక్తివంతమైన మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు రాబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 12, 2025, 11:25 AM IST

Trending Photos

EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
5
Kavya Maran
Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!
Samsung Galaxy A17 5G Price: అమెజాన్‌ బంపర్‌ ఆఫర్‌.. రూ.999కే Galaxy A17 5G ఫోన్‌ మీ సొంతం..
6
Samsung A17 5G
Samsung Galaxy A17 5G Price: అమెజాన్‌ బంపర్‌ ఆఫర్‌.. రూ.999కే Galaxy A17 5G ఫోన్‌ మీ సొంతం..
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
5
BSNL 485 plan
BSNL: దేశంలోనే అత్యంత చౌకైన రీఛార్జి ప్లాన్.. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 72 రోజులు, ధర కూడా చీప్‌..
Mahalaxmi Raja Yoga: మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. నవరాత్రులలో ఈ రాశుల వారు ధనవంతులవ్వడం ఖాయం..

Powerful Mahalaxmi Raja Yoga Effect On Zodiac Telugu: తొమ్మిది గ్రహాల్లో అత్యంత స్పీడుగా కదిలే గ్రహాల్లో చంద్రగ్రహం ఒకటి. ఈ గ్రహం రెండున్నర రోజులకు ఒకసారి ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే అప్పుడప్పుడు నక్షత్ర సంచారం కూడా చేస్తుంది. చంద్రుడు అన్ని రాశి చక్రాలను పూర్తి చేయడానికి దాదాపు ఒక నెల సమయం మాత్రమే పడుతుంది. అలాంటి వేగంగా కదిలే చంద్ర గ్రహం నవరాత్రి సమయాల్లో అత్యంత శక్తివంతమైన మహాలక్ష్మి రాజయోగాన్ని సృష్టించబోతోంది. సెప్టెంబర్ 22వ తేదీన ఈ యోగం ప్రారంభం కాబోతోంది. ముఖ్యంగా చంద్రుడుతో పాటు కుజుడు ఈ సమయంలో కలయిక జరపడం కారణంగా ఈ ఎంతో శక్తివంతమైన మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగం దాదాపు 54 గంటల పాటు ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో మూడు నుంచి నాలుగు రాశుల వారు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారట. ముఖ్యంగా చంద్రుడు కుజుడు రెండు గ్రహాలు శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి నవరాత్రుల సమయాల్లో కలిసి రాబోతోంది. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

సింహరాశి 
సింహ రాశి వారికి కుజుడు చంద్రుడి కలయిక వల్ల ఏర్పడే మహాలక్ష్మి రాజయోగం చాలా శుభ ఫలితాలను అందించబోతోంది.. ముఖ్యంగా ఈ రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాల్లో మీపై వ్యతిరేకత కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతుంది. అంతేకాకుండా పోటీ ప్రపంచం నుంచి మీకు కాస్త విముక్తి కలిగి ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి.  వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆనందం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వీరు ఈ సమయంలో సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతోపాటు కొత్త ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్నావారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. అలాగే ఎప్పటినుంచో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనుకుంటున్న వారు ఈ సమయంలో తీసుకోవడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. 

తులారాశి 
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా మహాలక్ష్మి రాజయోగ ప్రభావం అపారమైన ఆనందాన్ని కలిగిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో అభివృద్ధి కూడా జరుగుతుంది. తులారాశి వారు ఈ సమయంలో అందరి మనసులు గెలుచుకుంటాయి ఇక ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారు తమ పనితో ఉన్నత అధికారులను ఆకట్టుకొని ప్రశంసలు కూడా పొందగలుగుతారు. అలాగే ఆత్మవిశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరిగి ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతోపాటు వ్యాపారాలు కూడా లావసాటిగా మారుతాయి. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

మకర రాశి 
మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాల కోసం అన్వేషిస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ఆఫర్స్ లభిస్తాయి. ఎలాంటి గొప్ప పనులు చేసిన వీరు అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఇక వ్యాపారాలు చేస్తున్నవారు కొత్త ఆర్డర్లు కూడా పొందుతారు. జీవిత భాగస్వామితో సంబంధం మరింత మెరుగుపడి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో మానసిక ఒత్తిడి కూడా విపరీతంగా తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. వీరు తొందర్లోనే ధనవంతులు కూడా అవుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

AstrologyAstrology TeluguMaha Lakshmi YogaMahalakshmi YogaMahalakshmi Yoga In Astrology

Trending News