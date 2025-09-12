Mahalaxmi Raja Yoga: మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. నవరాత్రులలో ఈ రాశుల వారు ధనవంతులవ్వడం ఖాయం..

Powerful Mahalaxmi Raja Yoga Effect On Zodiac Telugu: తొమ్మిది గ్రహాల్లో అత్యంత స్పీడుగా కదిలే గ్రహాల్లో చంద్రగ్రహం ఒకటి. ఈ గ్రహం రెండున్నర రోజులకు ఒకసారి ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే అప్పుడప్పుడు నక్షత్ర సంచారం కూడా చేస్తుంది. చంద్రుడు అన్ని రాశి చక్రాలను పూర్తి చేయడానికి దాదాపు ఒక నెల సమయం మాత్రమే పడుతుంది. అలాంటి వేగంగా కదిలే చంద్ర గ్రహం నవరాత్రి సమయాల్లో అత్యంత శక్తివంతమైన మహాలక్ష్మి రాజయోగాన్ని సృష్టించబోతోంది. సెప్టెంబర్ 22వ తేదీన ఈ యోగం ప్రారంభం కాబోతోంది. ముఖ్యంగా చంద్రుడుతో పాటు కుజుడు ఈ సమయంలో కలయిక జరపడం కారణంగా ఈ ఎంతో శక్తివంతమైన మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగం దాదాపు 54 గంటల పాటు ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో మూడు నుంచి నాలుగు రాశుల వారు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారట. ముఖ్యంగా చంద్రుడు కుజుడు రెండు గ్రహాలు శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి నవరాత్రుల సమయాల్లో కలిసి రాబోతోంది. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సింహరాశి
సింహ రాశి వారికి కుజుడు చంద్రుడి కలయిక వల్ల ఏర్పడే మహాలక్ష్మి రాజయోగం చాలా శుభ ఫలితాలను అందించబోతోంది.. ముఖ్యంగా ఈ రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాల్లో మీపై వ్యతిరేకత కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతుంది. అంతేకాకుండా పోటీ ప్రపంచం నుంచి మీకు కాస్త విముక్తి కలిగి ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆనందం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వీరు ఈ సమయంలో సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతోపాటు కొత్త ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్నావారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు. అలాగే ఎప్పటినుంచో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాలనుకుంటున్న వారు ఈ సమయంలో తీసుకోవడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందగలుగుతారు.
తులారాశి
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా మహాలక్ష్మి రాజయోగ ప్రభావం అపారమైన ఆనందాన్ని కలిగిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో అభివృద్ధి కూడా జరుగుతుంది. తులారాశి వారు ఈ సమయంలో అందరి మనసులు గెలుచుకుంటాయి ఇక ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారు తమ పనితో ఉన్నత అధికారులను ఆకట్టుకొని ప్రశంసలు కూడా పొందగలుగుతారు. అలాగే ఆత్మవిశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరిగి ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతోపాటు వ్యాపారాలు కూడా లావసాటిగా మారుతాయి. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
మకర రాశి
మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాల కోసం అన్వేషిస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ఆఫర్స్ లభిస్తాయి. ఎలాంటి గొప్ప పనులు చేసిన వీరు అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఇక వ్యాపారాలు చేస్తున్నవారు కొత్త ఆర్డర్లు కూడా పొందుతారు. జీవిత భాగస్వామితో సంబంధం మరింత మెరుగుపడి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో మానసిక ఒత్తిడి కూడా విపరీతంగా తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. వీరు తొందర్లోనే ధనవంతులు కూడా అవుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి