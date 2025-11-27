English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Malavya Mahapurusha Raja Yoga Effect On Zodiac: 2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఎంతో శక్తివంతమైన మాళవీయ రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి చాలా లాభదాయంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 27, 2025, 08:41 AM IST

Malavya Mahapurusha Raja Yoga Effect On Zodiac 2025: అతి త్వరలోనే 2026 సంవత్సరం మొదలు కాబోతోంది. అయితే, ఇదే సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన అనేక శుభ యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో శుభ యోగాలు కూడా ఏర్పడబోతున్నాయి. దీంతో ఈ కొన్ని రాశులవారికి చాలా వరకు కలిసి వస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా 2026 సంవత్సరంలో ఎంతో శక్తివంతమైన మాళవీయ మహాపురుష రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఇది కొన్ని రాశులవారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులను తీసుకు వస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం జాతకంలో ఏర్పడితే, డబ్బు, ఆనందం, సంపదకు ఎలాంటి లోటు ఉండదు. అలాగే ఊహించని స్థాయిలో అదృష్టం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో చక్కని విజయాలు సాధిస్తారు. అయితే, ఈ సమయంలో మాళవీయ రాజయోగంతో ఏయే రాశులవారికి ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు:
మీన రాశి
ఎంతో శక్తివంతమైన మాళవీయ రాజయోగం(Malavya Mahapurusha Raja Yoga)తో 2026 సంవత్సరం మీన రాశివారికి చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. వీరికి ఆర్థికంగా ఈ ఏడాది అద్భుతమైన లాభాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఊహించని ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కెరీర్‌ పరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే ఉన్నతాధికారుల నుంచి సపోర్ట్‌ కూడా లభిస్తుంది. దీంతో పాటు రియల్‌ ఎస్టేట్‌ చేసేవారికి ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారు నిలిపోయిన ప్రాజెక్టులు కూడా ఈ సమయంలో తప్పకుండా పూర్తవుతాయి. వీరికి కుటుంబంలో ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. కెరీర్‌ పరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఎంతో శక్తివంతమైన మాళవీయ రాజయోగంతో ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా ఉన్న పెండింగ్‌ పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. దీంతో పాటు కుటుంబంలో కూడా అనుకోని పెద్ద పెద్ద మార్పులు వస్తాయి. ప్రేమ, వైవాహిక జీవితంలో సంబంధాలు కూడా మెరుగుపడతాయి. దీంతో పాటు భారీగా విశ్వాసం పెరిగి.. అద్భుతమైన కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే పాత అప్పుల నుంచి డబ్బులు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు కుటుంబ సమస్యలు తొలగిపోతాయి.

Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్‌లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!

ధనుస్సు రాశి
మాళవీయ రాజయోగంతో ధనుస్సు రాశివారికి ఆర్థికంగా ఎంతో బాగా కలిసి వస్తుంది. వీరికి విలాసవంతమైన జీవితం కూడా లభిస్తుంది. వీరు ఈ సమయాల్లో ఖరిదైన వస్తువులు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. అంతేకాకుండా ఆస్తుల పరంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. వివాహ జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది. దీంతో పాటు సామాజిక ప్రతిష్టలు కూడా పెరుగుతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో భాగస్వామ్య జీవితం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. దీంతో పాటు ఉద్యోగులకు ఒత్తిడి నుంచి కూడా ఉపశమనం కూడా లభిస్తుంది. 

(NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు అందించిన సూచనల నుంచి మాత్రమే సేకరించింది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు.)

Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్‌లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!

