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నవపంచమ రాజయోగం: ఈ రాశులకు తిరుగులేని అష్టైశ్వర్యాలు!

Nava Panchama Raja Yogam: శుక్రుడు, శని దేవుడు గ్రహాల మధ్య అత్యంత శక్తివంతమైన నవపంచమ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండు గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడే యోగం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో అద్భుతమైన మార్పులను తీసుకురాబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 18, 2026, 05:24 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:25 AM IST
నవపంచమ రాజయోగం: ఈ రాశులకు తిరుగులేని అష్టైశ్వర్యాలు!
Image Credit: Nava Panchama Raja Yogam Effect (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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