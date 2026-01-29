English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Panchgrahi Yog 2026: కుంభ రాశిలో ఐక్యమైన 5 గ్రహాలు.. పంచగ్రహి రాజయోగంతో ఊహించని డబ్బు!

Panchgrahi Yog 2026: కుంభ రాశిలో ఐక్యమైన 5 గ్రహాలు.. పంచగ్రహి రాజయోగంతో ఊహించని డబ్బు!

Panchgrahi Yog 2026 Zodiac: ఫిబ్రవరి నెలలో కుంభరాశిలో ఐదు గ్రహాలు తిష్ట వేయబడుతున్నాయి. దీని కారణంగా ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారిపై పంచగ్రహి రాజయోగ ప్రభావం పడుతుంది. దీంతో ఆయా రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 29, 2026, 09:30 AM IST

Trending Photos

Rashmika Marriage With Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి వల్ల ఐటమ్ సాంగ్ రిజెక్ట్ చేసిన రష్మిక..!
5
Rashmika Mandanna
Rashmika Marriage With Vijay Devarakonda: విజయ్ దేవరకొండతో పెళ్లి వల్ల ఐటమ్ సాంగ్ రిజెక్ట్ చేసిన రష్మిక..!
Rules Change: ఫిబ్రవరి 1 అలెర్ట్..! మీ ఖర్చులపై ప్రభావం చూపే 5 కీలక మార్పులు!
5
February rules change India
Rules Change: ఫిబ్రవరి 1 అలెర్ట్..! మీ ఖర్చులపై ప్రభావం చూపే 5 కీలక మార్పులు!
Samantha Name Change: పేరు మార్చుకుంటున్న సమంత.. కొత్త సినిమాలో కొత్త టైటిల్ కార్డ్..!
4
Samantha New Identity
Samantha Name Change: పేరు మార్చుకుంటున్న సమంత.. కొత్త సినిమాలో కొత్త టైటిల్ కార్డ్..!
Samantha Upcoming Movie: ముద్దుల హీరోతో సమంత.. పెళ్లయింది రెండు నెలలు కాకముందే ఏకంగా అలాంటి సినిమా..!
5
Samantha upcoming movie
Samantha Upcoming Movie: ముద్దుల హీరోతో సమంత.. పెళ్లయింది రెండు నెలలు కాకముందే ఏకంగా అలాంటి సినిమా..!
Panchgrahi Yog 2026: కుంభ రాశిలో ఐక్యమైన 5 గ్రహాలు.. పంచగ్రహి రాజయోగంతో ఊహించని డబ్బు!

Panchgrahi Yog 2026 Zodiac Telugu: 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఫిబ్రవరి నెల కూడా అతి త్వరలోనే ప్రారంభం కాబోతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా.. ఈ నెల ఎంతో ముఖ్యమైనదిగా కాబోతోందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఫిబ్రవరి నెలలో కుంభరాశిలో పంచ గ్రహ కూటమి ఏర్పడుతుంది. ఈ సమయంలో బుధుడితో పాటు సూర్యుడు, శుక్రుడు, రాహువు కలయిక కుంభరాశిలో జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి మూడవ తేదీన బుధుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించగా.. ఫిబ్రవరి 6న శుక్రుడు, ఆ తర్వాత 13న సూర్యుడు, 23వ తేదీన కుజుడు, ఆ తర్వాత రాహు గ్రహాలు సంచారం చేస్తాయి. దీని కారణంగానే చివరన 23వ తేదీన పంచగ్రహ కూటమి ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారి విధి రాతలు పూర్తిగా మారిపోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ పంచగ్రహి రాజయోగంతో అత్యధిక లాభాలు పొందే రాశులేవో తెలుసుకోండి..

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రాశుల వారికి లాభాలే లాభాలు:
మేషరాశి 
ఫిబ్రవరి నెలలో ఏర్పడే పంచగ్రహి రాజయోగం చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన పురోగతి లభించబోతోంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగాలు మారాలని చూస్తున్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా సీనియర్ అధికారుల నుంచి ఈ సమయంలో మంచి సపోర్టు కూడా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభించి.. అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. వీరికి ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

సింహరాశి 
సింహ రాశి వారికి కూడా ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి అంతా కలిసి రాబోతోంది.. ఈ సమయంలో వీరికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. కొత్త ప్రయోజనాలు పొందడమే.. కాకుండా పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందగలుగుతారు. కుటుంబ సంబంధిత సమస్యల నుంచి విముక్తి కలిగి కొన్ని రకాల శుభవార్తలు వింటారు. అలాగే చాలా కాలంగా పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన విజయం వరిస్తుంది.

కుంభరాశి 
పంచగ్రహి రాజయోగంతో కుంభ రాశి వారికి అద్భుతమైన అదృష్టం పట్టబోతోంది. వీరికి ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి ఆర్థిక లాభాలు కలగడమే కాకుండా అదృష్టం సహకరించబోతోంది. కొత్త కొత్త బాధ్యతలు లభించడమే కాకుండా అన్ని రకాల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే ప్రయాణాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా లాబ్దాయకంగా ఉంటుంది.. వీరికి సమాజంలో గౌరవంతో పాటు హోదా కూడా పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో మంచి పదోన్నతులు కూడా కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా పెద్ద పెద్ద ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడమే కాకుండా.. ఆఫీసుకు సంబంధించిన మీటింగ్లలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Panchgrahi Yog 2026Panchgrahi Yog EffectAstrologyZodiac signsPanchgrahi Yog 2026 Zodiac

Trending News