Rahu Transit 2026: శతభిషా నక్షత్రం రెండవ పాదంలో రాహువు.. ఈ రాశుల వారు కుబేరులు అవ్వడం ఖాయం!

Rahu Transit 2026 Effect On Zodiac: రాహువు గ్రహం మార్చి నెలలో శతభిషా నక్షత్రం రెండో పాదంలోకి సంచారం చేయబోతోంది. దీంతో నాలుగు రాశుల వారికి చాలా మేలు జరగబోతోంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 13, 2026, 10:32 AM IST

Rahu Transit 2026: శతభిషా నక్షత్రం రెండవ పాదంలో రాహువు.. ఈ రాశుల వారు కుబేరులు అవ్వడం ఖాయం!

Rahu Transit 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, రాహువు గ్రహాన్ని చాయాగ్రహంగా పరిగణిస్తారు. ఈ గ్రహం వ్యక్తుల జీవితాల్లో ఆకస్మిక కీర్తితో పాటు సంపదను తీసుకువస్తుంది. అయితే, ఈ గ్రహం నక్షత్ర సంచారం లేదా రాశి సంచారం చేసినప్పుడు మొత్తం 12 రాశుల ప్రభావితం అవుతాయి. మార్చి 29న రాహువు శతభిషా నక్షత్రం రెండో పాదంలోకి సంచారం చేస్తాడు. మే 31వ తేదీ వరకు ఇదే పాదంలో సంచార దశలో ఉంటాడు. నిజానికి రాహువు సంచారం కొన్ని రాష్ట్రాల వారికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని కూడా తెచ్చిపెడుతుంది. నిజంగా ఈ సమయంలో నాలుగు రాశుల వారైతే జీవితంలో ఎన్నడు ఊహించని లాభాలు పొందబోతున్నారు. దీంతో ఈ రాశుల వారికి అనుకున్న ధన లాభాలు కూడా కలగబోతున్నాయి. అయితే ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందుబోయే రాశులేవో తెలుసుకోండి.

ఈ రాశులవారికి లాభాలు:
మేష రాశి 
రాహువు సంచార ప్రభావంతో మేషరాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో చాలా లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. వీరు అనేక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే ఆలోచన శక్తి కూడా మరింత పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా వీరు సానుకూలమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే అదృష్టం విపరీతంగా పెరిగి ఆధ్యాత్మిక వైపు అడుగులు వేస్తారు. తల్లిదండ్రుల సపోర్టు కూడా ఈ సమయంలో లభించబోతోంది. 

మిథున రాశి 
మిథున రాశి వారికి రాహువు నక్షత్ర సంచార మార్పుతో ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా మారే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆలోచనతో పాటు విప్లవాత్మకమైన మార్పులు సంభవించే అవకాశాలున్నాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. చట్టపరమైన విషయాల్లో కూడా వీరు ఊహించని విజయాల సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా విభేదాలు కూడా చాలావరకు ముగిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

తులారాశి 
శతభిషా నక్షత్రం రెండవ పాదంలోకి రాహువు ప్రవేశించడం వల్ల అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలు చేకూరే అవకాశాలున్నాయి దీర్ఘకాలిక కోరికలు చాలా వరకు నెరవేరుతాయి. డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోయే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

మకర రాశి 
మకర రాశి వారికి రాహువు సంచార ప్రభావంతో అనేక రకాల కొత్త సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో గణనీయమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఆకస్మికంగా ఉప్పందంటాయి. చదువుల్లో కూడా విద్యార్థులు బాగా రాణించగలుగుతారు. ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేసిన దిమ్మతిరిగే లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Rahu TransitRahu Transit 2026 EffectRahu Transit ZodiacRahu Transit Telugu

