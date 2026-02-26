Saturn And Sun Conjunction: శని, సూర్యుడి సంయోగం.. ఈ రాశుల వారు తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది!

Saturn And Sun Conjunction Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడితో పాటు శని గ్రహానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ రెండు గ్రహాలను శాస్త్రంలో తండ్రి కొడుకులు గా పరిగణిస్తారు ఈ రెండు గ్రహాల మధ్య శత్రుత్వం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ.. ప్రత్యేకమైన సంబంధాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉంటాయి. మార్చి 25వ తేదీన సూర్యుడితో పాటు శని గ్రహ సంయోగం జరిగింది దీని కారణంగా మొత్తం అన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడింది.. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి సూర్యుడు అనుగ్రహం అందిస్తే.. మరికొన్ని రాశుల వారికి శని దుష్ప్రభావాలను అందిస్తాడని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై తీవ్ర దశ ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఆయారాశుల వారికి ఈ సమయంలో కొన్ని రకాల సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏ రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశుల వారిపై దుష్ప్రభావం:
మేష రాశి
సూర్యుడు శని కలయిక కారణంగా మేష రాశి వారికి ఈ సమయంలో కొన్ని రకాల మానసిక సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు బాస్తో పాటు ఇతర అధికారులతో విభేదాలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం పై కూడా ఆందోళన చెందాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈ సమయంలో తీవ్ర గందరగోళం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఎంతో జాగ్రత్తగా ముందుకు సాగాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సూర్యుడు శని రెండు గ్రహాల కలయికతో వ్యక్తిగత జీవితంలో అనేక సమస్య లేదు రావచ్చు. ముఖ్యంగా వైవాహిక జీవితంలో ఆటంకాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి.. అలాగే భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో తీవ్ర నష్టాలు కూడా సంభవిస్తాయి.. ముఖ్యంగా కమ్యూనికేషన్ దెబ్బతినడం కారణంగా కొన్ని రకాల సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక సంబంధాలు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత దెబ్బతింటాయి.. భాగస్వామితో ఎంతో ఓపికగా మాట్లాడడం మంచిది. అవసరమైన ఖర్చులు కూడా నియంత్రించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
కన్యారాశి
కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సూర్యుడు శని సంయోగంతో కొన్ని రకాల కీడు సంఘటనలు జరిగే అవకాశాలున్నాయి. శత్రువులు మీకు నష్టం కలిగించే పనులు చేస్తారు. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం దెబ్బతినే అవకాశాలున్నాయి. ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించడం వల్ల జీవితంలో అనేక సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్యం వ్యవహరించడమే కాకుండా కొన్ని పనుల్లో ఎంతో ఆ జాగ్రత్తగా ఉంటారు. ముఖ్యంగా వీరు చట్టపరమైన కేసుల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని విషయాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం చాలా మంచిది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు వృత్తి వ్యాపారాల పరంగా కొన్ని రకాల సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించకపోవడంతో మానసికంగా ఒత్తిడికి గురవుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో తీవ్ర నిరాశ చెందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. ఉద్యోగాలు మారాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు తప్పకుండా ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది.. కుటుంబంలో ఆస్తి కోసం గొడవలు కూడా తలెత్తే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో ఎంతో ఓపికగా ఉండి కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే ఎన్నో రకాల తీవ్ర సమస్యలకు దారి తీయవచ్చు.
