Saturn And Venus Conjunction: శని, శుక్ర సంయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఏం జరగబోతుందో తెలుసా?

Saturn And Venus Conjunction Effect On Zodiac Telugu: మార్చి నెల గ్రహ సంచారాలపరంగా చాలా ముఖ్యమైనదిగా జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇదే సమయంలో అనేక గ్రహాల సంయోగం కూడా జరగబోతోంది. ముఖ్యంగా కొన్ని గ్రహాలు సంచారం చేయడమే కాకుండా తిరోగమనం కూడా చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా శని, శుక్ర గ్రహాల కలయిక జరగబోతోంది. దీని కారణంగా అద్భుతమైన శుభ ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై పడుతుంది. ముఖ్యంగా శుక్రుడు మార్చి రెండున మీనరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అక్కడ శని ఇప్పటికే సంచార దశలో ఉన్నాడు. 2025 సంవత్సరం వరకు అక్కడే ఉంటాడు. మార్చి నెలలో మీనరాశిలో అనేక గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. దీంతో నాలుగు రాశుల వారిపై అపారమైన ప్రభావం పడుతుంది. ఈ సమయంలో ఆయా రాశుల వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా చాలా మేలు జరిగే అవకాశాలున్నాయి. అయితే, మరి కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం కొన్ని రకాల దుష్ప్రభావాలు కలుగుతాయి. అయితే ఈ సమయంలో ఏ రాశుల వారిపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందో తెలుసుకోండి.
ఈ రాశుల వారికి శని, శుక్ర సంయోగం ప్రభావం..
మీన రాశి
శని, శుక్ర గ్రహాల కలయిక మీన రాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో అనేక రకాల ప్రయోజనాలతో పాటు ఆర్థికంగా కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఖర్చులు కూడా కలిసి వచ్చి ఆర్థిక నష్టాలు సంభవించకుండా ఉంటాయి. అలాగే ఈ సమయంలో కొన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండడం మేలు..
కర్కాటక రాశి
శని, శుక్ర గ్రహాల కలయిక కారణంగా కర్కాటక రాశి వారికి ఉద్రిక్తతలు, విభేదాలు విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే కెరీర్ పరంగా అనేక సమస్యలు కూడా వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోవడం కారణంగా మానసిక సమస్యల బారిన పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే క్రమంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
సింహరాశి
సింహ రాశి వారికి కూడా అనేక సంబంధాలు ఏర్పడినప్పటికీ.. ఈ సమయంలో చిన్న చిన్న విభేదాలు తలెత్తే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. జాగ్రత్తగా లేకపోతే కొన్ని రకాల చిక్కుల్లో పడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. వ్యక్తిగత నష్టాలు గణనీయంగా ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం మేలు. అంతేకాకుండా ఆర్థిక నష్టాలను కూడా తగ్గించుకోవలసి ఉంటుంది.
Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!
వృశ్చిక రాశి
శని, శుక్ర సంయోగం కారణంగా వృశ్చిక రాశి వారికి కొన్ని రకాల సైద్నాంధిక విభేదాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే కొనసాగుతున్న అనేక సమస్యల్లో ఆకస్మికంగా మరికొన్ని సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వీరు డ్రైవ్ చేసే సమయంలో చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే మొండితనం విడిచి జీవితాన్ని ముందుకు సాగించాల్సి ఉంటుంది.
Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!
Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook