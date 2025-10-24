English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shani Dev Effect On Zodiac: 2026 వరకు శని పవర్ ఫుల్ ఎఫెక్ట్.. 3 రాశుల వారికి స్వర్ణ యుగమే.. లక్కీ లాటరీ తగలబోతోంది!

Powerful Shani Dev Effect On Zodiac: శని గ్రహం 2026 సంవత్సరం వరకు మళ్లీ రాశి సంచారం చేస్తుంది. అప్పటివరకు శని అనుగ్రహం పొందే మూడు రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కుంభరాశితో పాటు మీనరాశి వారికి ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 24, 2025, 10:21 AM IST

Shani Dev Effect On Zodiac: 2026 వరకు శని పవర్ ఫుల్ ఎఫెక్ట్.. 3 రాశుల వారికి స్వర్ణ యుగమే.. లక్కీ లాటరీ తగలబోతోంది!

Powerful Shani Dev Effect On Zodiac: శని గ్రహం మీనరాశిలోకి ఈ ఏడాది సంచారం చేశాడు. 2026 సంవత్సరం వరకు అక్కడే సంచార దశలో ఉంటాడు. ప్రతి రెండున్నర సంవత్సరాలకు ఒకసారి శని తప్పకుండా ఏదో ఒక రాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు. ఈ గ్రహం అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాల్లో ఒకటి కాబట్టి.. ఎప్పుడు సంచారం చేసిన అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం పడుతుంది. ఈ గ్రహం సంచారం చేస్తే కొన్ని రాశుల వారిపై శుభ ప్రభావం పడితే.. మరికొన్ని రాశుల వారిపై ఆశుభ ప్రభావం పడుతుంది. 

జాతకంలో శని గ్రహం అశుభ స్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి ప్రతికూల ప్రభావం ప్రారంభమవుతుంది. దీనివల్ల వీరికి ఎన్నో రకాల అడ్డంకులు వస్తాయి. అలాగే తీవ్ర సమస్యలను కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అయితే మీన రాశిలోకి సంచారం చేసిన శని ప్రభావం 2026 సంవత్సరం వరకు అలాగే ఉంటుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అప్పటి వరకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది. 

మేష రాశి 
మేష రాశి వారికి శని ప్రభావం వల్ల కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా వీరు 2026 సంవత్సరం వరకు అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా నేర్చుకున్న పనులన్నీ భవిష్యత్తులో అనేక ప్రయోజనాలను తెచ్చిపెడతాయి. కెరీర్ కూడా చాలావరకు ముందుకు సాగుతుంది. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కొత్త సంవత్సరంలో ఈ రాశుల వారి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఆందోళన నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది.

Also Read: Mercury Transit 2025: అక్టోబర్ 24వ తేదీన బలపడబోతున్న బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని జాక్పాట్.. లాటరి తగిలినట్లే!

కుంభరాశి 
2026 సంవత్సరం వరకు కుంభ రాశి వారికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. శని ప్రభావంతో వీరి జీవితంలో ఘననీయమైన మార్పులు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా వీరు బాధ్యతలను నెరవేర్చుకోవడంలో ముందుంటారు. సవాళ్లను కూడా ఎదుర్కొని ముందుకు సాగుతారు. శని అనుగ్రహంతో అన్ని సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. అడ్డంకులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోయే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే ఏదైనా సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. ఓపికతో అన్ని పనులు ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. వీరికి లక్కీగా లాటరీ కూడా తలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

మీన రాశి 
మీన రాశి వారికి 2026 సంవత్సరంలో బాధ్యతలు మరింత పెరిగి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా వీరు సంపాదన కూడబెట్టడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఆదాయం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది జీవితంలో కొత్త అధ్యయనం కూడా ప్రారంభమవుతుంది. క్లిష్టతరమైన పరిస్థితుల్లో కూడా ఎంతో శ్రద్ధగా పనులు చేస్తారు. దీంతోపాటు శని అనుగ్రహం వల్ల మీన రాశి వారు జీవితంలో కూడా ఊహించని పురోగతి సాధించగలుగుతారు. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఈ సమయం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. వ్యాపారాలు కూడా చాలా వరకు ముందుకు సాగుతాయి. గతంలో కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది.

