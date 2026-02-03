English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ఆధ్యాత్మికం
  Shani Dev: రాబోయే 5 నెలలు ఈ రాశుల వారిపై శని శుభ ప్రభావం.. ఏం చేసినా డబ్బే, డబ్బు!

Shani Dev: రాబోయే 5 నెలలు ఈ రాశుల వారిపై శని శుభ ప్రభావం.. ఏం చేసినా డబ్బే, డబ్బు!

Shani Dev Effect On Zodiac: త్వరలోనే శని తిరోగమన దిశలోకి వెళ్ళబోతున్నాడు. దీనికి ముందే నక్షత్ర సంచారం చేస్తాడు. బుధుడి నక్షత్రమైన రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ఆయా రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 3, 2026, 03:17 PM IST

Shani Dev: రాబోయే 5 నెలలు ఈ రాశుల వారిపై శని శుభ ప్రభావం.. ఏం చేసినా డబ్బే, డబ్బు!

Shani Dev Effect On Zodiac Telugu: రాబోయే ఐదు నెలలు శని గ్రహం రెండుసార్లు సంచారం చేయడంతో అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. శని మొదటి నక్షత్ర సంచారంతో పాటు ఆ తర్వాత తిరోగమనం చేయబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఏలినాటి శని తో పాటు ఇతర శని ప్రభావాలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. కాబట్టి వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులు సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

ఈ ఏడాది మే నెలలో శని గ్రహం నక్షత్ర సంచారం చేయబోతోంది.. మే 17వ తేదీన ఈ గ్రహం రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అయితే ఈ నక్షత్రానికి బుధుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఈ సమయంలో శని బుధ రెండు గ్రహాల ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారిపై పడబోతుందని.. దీని కారణంగా ఆయారాశుల వారి జీవితాల్లో అనేకమైన మార్పులు సంభవించే అవకాశాలున్నట్లు వారు తెలుపుతున్నారు.

ప్రస్తుతం శని సక్రమ మార్గంలో కొనసాగుతోంది. జూలై 2026 సంవత్సరంలో మీన రాశిలో ఉన్నప్పుడే శని తిరోగమనం చేయబోతోంది. ఈ గ్రహం మొత్తం 138 రోజులపాటు తిరోగమన దిశలో తిరగబోతోంది. దీంతో డిసెంబర్ వరకు కొన్ని రాశుల వారిపై నేరుగా శని ప్రభావం పడుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అశుభ ఫలితాలు కలిగితే..    మరికొన్ని రాశుల వారికి సానుకూలమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో? ఆరు నెలలపాటు ఎవరు అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకుంటారో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు:
కుంభరాశి 
కుంభ రాశి వారికి శని అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. కాబట్టి శని తిరోగమన ప్రభావంతో పాటు నక్షత్ర సంచార ప్రభావంతో వీరికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో భారీగా లాభాలను ఆర్జించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో నిజాయితీగా వ్యాపారాలు చేయడం వల్ల భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందగలుగుతారు. అలాగే వీరు ఈ సమయంలో వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడును పెట్టడం కూడా చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో కొన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలుంటాయి.

మీన రాశి 
మీన రాశి వారికి శని తిరోగమన ప్రభావం, నక్షత్ర సంచారం వల్ల ఉద్యోగాలపరంగా విపరీతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం లభించబోతోంది. అలాగే మీ జీవితంపై శని ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడి.. ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ప్రేమ సంబంధాల్లో మెరుగుదల కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ సమయంలో వీరికి పెళ్లిళ్లు అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

మేషరాశి 
శని ప్రభావంతో మేషరాశి వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. వీరికి ఏలినాటి శని నడుస్తున్నప్పటికీ ఈ సమయంలో కొన్ని అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఖర్చులు భారీగా నియంత్రణలో ఉంటాయి. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే అంతర్జాతీయ కంపెనీలో పనులు చేసే వ్యక్తులకు అద్భుతమైన బహుమతులు లభిస్తాయి. ప్రేమ జీవితంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండడం మేలని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికపరంగా లావాదేవీలు చేసే క్రమంలో కూడా జాగ్రత్తలు వహించాల్సి ఉంటుంది.

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం

