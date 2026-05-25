/Shiva Puja: 3 సోమవారాలు భక్తితో ఇలా పూజిస్తే.. శివయ్య కటాక్షంతో అదృష్టం మారిపోతుంది.. ఇక తిరుగుండదు!

3 Monday Shiva Puja: మనిషి జీవితంలో కష్టాలు, బాధలు, దుఃఖాలు లేకుండా సంతోషాలు, శాంతి లభించడం జరగదు. మన జీవితం అంటేనే కష్టసుఖాల సమ్మేళనం. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ కష్టాలను తొలగించడానికి కొన్ని పరిహారాలు చేస్తారు. మరీ ముఖ్యంగా వివాహం, ఆర్థిక, అనారోగ్య సమస్యలు వంటివి తొలగించాలంటే శివుడికి కొన్ని పరిహారాలు చేస్తే ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడవచ్చు. ఆర్థిక సమస్యలు తీరి కనక వర్షం కురవడమే కాక.. రాజయోగం కూడా దక్కుతుంది అంటున్నారు పండితులు. ఈ క్రమంలో మూడు సోమవారాలు పండితులు చెబుతున్న ఈ పరిహారాలు చేస్తే సమస్యల నుంచి బయటపడతారు.
అయితే ఈ పరిహారాల్ని పాటించడానికి పెద్దగా డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పైగా దీనికి ఎలాంటి కఠిన నియమాలు పాటించే పని లేదు. అలానే ప్రత్యేక పూజా సామాగ్రి అవసరం లేదు. అలాగే వీటిని పాటించడానికి కులమత భేదాలు కూడా లేవు. ఈ పరిహారాలు పాటిస్తే.. వివాహ ఆలస్యం, ఇంటి నిర్మాణంలో సమస్యలు, ఆర్థిక సమస్యలు, అనారోగ్య ఇబ్బందులు, ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు, విద్యలో ఒత్తిడి, ప్రయాణ అవరోధాలు, శత్రు బాధలు వంటి ఎన్నో కష్టాల నుంచి బయటపడతారని పండితులు చెబుతున్నారు.. భక్తులు విశ్వసిస్తున్నారు.
ఈ పరిహారం మొత్తం “ఓం నమః శివాయ” మంత్రశక్తిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మూడు సోమవారాలు ఈ పరిహారం పాటిస్తే.. మీ జీవితం, ఇంట్లో నెలకొన్న సమస్యలు తీరిపోతాయి.. పురుషులు, మహిళలు, వృద్ధులు, పిల్లలు ఎవరైనా దీన్ని పాటించవచ్చు. ఈ పరిహారాలు పాటించడానికి కఠిన ఉపవాసాలు అవసరం లేదు.
పరిహారం చేసే పూర్తి విధానం ఇదే:
1. వరుసగా మూడు సోమవారాలు ఈ పరిహారం పాటించాలి.
2. ప్రతి సోమవారం సాయంత్రం 6:05 గంటల నుంచి రాత్రి 8:30 గంటల మధ్య ఈ పరిహారం పాటించాలి.
3. పూజ చేయడానికి ముందుగా శుభ్రంగా స్నానం చేయాలి. వీలు కాకపోతే కనీసం చేతులు, కాళ్లు, ముఖం శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.
4. తర్వాత సుమారు 2 అంగుళాల పరిమాణంలో ఉన్న చిన్న శివలింగాన్ని తీసుకోవాలి.
5. అది స్ఫటిక లింగం అయినా, మట్టితో చేసిన లింగం అయినా సరే.
6. స్వయంగా తయారు చేసిన మట్టి శివలింగానికి పూజ చేస్తే మరింత శుభప్రదమని పండితులు చెబుతున్నారు.
7. తూర్పు దిశగా ముఖం చేసి కూర్చోవాలి. అనంతరం విభూతితో శివలింగానికి భస్మాభిషేకం చేయాలి.
8. భస్మాన్ని సమర్పించే సమయంలో నిరంతరం “ఓం నమః శివాయ” మంత్రాన్ని జపించాలి.
9. ఈ మూడు సోమవారాల పాటు మాంసాహారం, మద్యపానం వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. ఇలా చేస్తే మరింత శుభఫలితాలు లభిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు. 10. విశ్వాసంతో ఈ పరిహారం పాటిస్తే.. మొదటి సోమవారం నుంచే సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయని, రెండో సోమవారం నాటికి సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడతాయని, మూడో సోమవారం నాటికి కఠినమైన అవరోధాలు కూడా తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
11. ఈ శివ పరిహారంలో ముఖ్యంగా అవసరమయ్యే మూడు ప్రధాన వస్తువులు ఏంటంటే.. “ఓం నమః శివాయ” మంత్రం, విభూతి, చిన్న శివలింగం. భక్తితో, నమ్మకంతో ఈ పరిహారాలను పాటిస్తే ప్రయోజనం కలుగుతుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.