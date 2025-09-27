Sun Nakshatra Transit: చంద్రుడి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. ఈ రోజు నుంచి 3 రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు..

Sun Nakshatra Transit Effect On Zodiac Telugu: శనివారం (సెప్టెంబర్ 27వ తేదీ) రోజున సూర్యుడు ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రం నుంచి చంద్రుడు పాలించే హస్తా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్య గ్రహాన్ని ఎంతో శక్తివంతమైన గ్రహంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటి గ్రహం నక్షత్ర సంచారం చేసింది. అక్టోబర్ 9వ తేదీ వరకు సూర్యుడు ఇదే నక్షత్రంలో సంచార దశలో ఉంటాడు. దీని కారణంగా 12 రాశుల ప్రభావితం అవుతాయి. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా వస్తున్న అడ్డంకులు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికపరమైన సవాళ్ల నుంచి కూడా విముక్తి లభిస్తుంది. అలాగే మానసిక ఒత్తిడి కూడా మెరుగుపడి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. క్లిష్ట సమయాల్లో కూడా వీరికి సూర్యుడి అనుగ్రహం లభించి సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. అయితే, సూర్యుడు హస్తా నక్షత్రం లోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఈ రోజు నుంచి ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో? ఏయే రాశుల వారు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశులవారికి జాక్పాట్:
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారు ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ఆర్థిక నష్టాలు సంభవించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే వీరు భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం అంత మంచిది కాదు. ఉద్యోగులతో విభేదాలు కూడా ఉండచని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా విద్యార్థులు తమ చదువుపై దృష్టి పెట్టడం చాలా మంచిది. కుటుంబ జీవితంలో సంఘర్షణలు కూడా ఎదురవచ్చు. అలాగే తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు కూడా దారి తీసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
కన్యారాశి
కన్యారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో కెరీర్ పై కొంత దెబ్బ పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక అంశాల్లో కూడా వీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వ్యాపారాల్లో ఈ సమయంలో నష్టాలు కూడా సంభవించవచ్చు. ఉద్యోగులకు పని భారం కూడా చాలా వరకు పెరుగుతుంది. ఉన్నతాధికారులకు సంబంధాలు దెబ్బ తినే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో అలసటతో పాటు బలహీనత వంటి సమస్యలు కూడా వస్తాయి.
Also Read: Venus Transit Effect: ఈ రోజే శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారం.. అబ్బబ్బ ఈ రాశుల వారికి డబ్బే, డబ్బు.. దేనికి లోటు ఉండదు..
కుంభరాశి
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఎన్నో రకాల సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ఖర్చులు ఆకస్మికంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు రావడంలో అద్దంకులు కూడా ఏర్పడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులపై ఒత్తిడి కూడా పెరుగుతుంది. మానసిక ఆందోళన కూడా పెరిగి తీవ్ర సమస్యలు ఎదురవుతాయి. జీతం పెరగడంలో కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో వీరికి ఎన్నో సమస్యలు ఎదురవొచ్చు.
