Sun Transit: తులా రాశిలోకి ఏడాది తర్వాత సూర్యుడు.. దీపావళి ముందే ఈ మూడు రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్..

Sun Transit Effect On Zodiac Telugu: సూర్యుడు తులా రాశిలోకి ఏడాది తర్వాత ప్రవేశించబోతున్నాడు. కారణంగా ఈ క్రింది రాశుల వారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు కలిసి రాబోతోంది. అలాగే అనుకున్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 5, 2025, 10:52 AM IST

Sun Transit Effect On Zodiac Signs Telugu: సూర్యుడు జాతకంలో బలమైన స్థానంలో ఉంటేనే కీర్తి ప్రతిష్టలు లభించడమే కాకుండా కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. అంతేకాకుండా దీనిని ఆత్మకారక గ్రహంగా కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు.  సూర్యుడు భూమిపై పలు శక్తిలకు గొప్ప మూలంగా కూడా పరిగణిస్తారు. ఇదిలా ఉంటే గ్రహాలకు రారాదైన సూర్యుడు ప్రతినెల ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు. అక్టోబర్ 17న సూర్యుడు ఒక సంవత్సరం తర్వాత తులా రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ మార్పులన్నీ ధన త్రయోదశికి ముందు జరగబోతున్నాయి. దీని కారణంగా మూడు రాశుల వారికి ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆత్మవిశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.

ఈ  రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశి వారికి ధన త్రయోదశి నుంచి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి ముఖ్యంగా సూర్యుడు ఒక సంవత్సరం తర్వాత తులా రాశిలోకి వెళ్లడం వల్ల వీరికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వీరు ఎలాంటి పనులు చేసిన సులభంగా విజయాలు సాధించగలుగుతారు. దీంతోపాటు దూర ప్రయాణాలు కూడా చేస్తారు. తోబుట్టులతో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని రకాల పనులు చేసి.. ఊహించని విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ఇక సామాజిక స్థితి కూడా మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి.

తులారాశి 
జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా సూర్యుడి సంచారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. వీరు ఇళ్లతో పాటు కొత్త వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేయగలుగుతారు. ఆర్థికంగా కూడా చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆస్తుల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ఇక తులా రాశి వారు ఈ సమయంలో బంగారం కొనడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. సూర్యుడు తులా రాశిలో ఉండడం వల్ల వీరి ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. అలాగే డబ్బు సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి కాస్త ఉపశమనం కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా సుదీర్ఘ కాలం నుంచి అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి కాస్త ఉపశమనం కూడా కలుగుతుంది.

మకర రాశి 
సూర్యుని సంచారం వల్ల మకర రాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఒక ఏడాది తర్వాత సూర్యుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల వ్యాపారవేత్తలకు ఈ సమయం కలిసి వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో భారీ లాభాలు కూడా ప్రారంభమవుతాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి పదోన్నతులు లభించి జీతాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఏదైనా ఒక రంగంలో స్థిరపడిన వ్యక్తులు తప్పకుండా శుభవార్తలు వింటారు. అంతేకాకుండా ఎలాంటి ప్రయాణాలు చేసిన ఈ సమయంలో బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కొత్త కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో వీరు ముందుంటారు.

Also Read:Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Sun TransitSun Transit 2025 EffectSun Transit 2025telugu newsLatest Telugu news

