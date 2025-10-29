English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Venus Transit Effect: నవంబర్ 2న శుక్రుడి మహా అద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి డబ్బుల వర్షం కురిపించబోతోంది..

Venus Transit Effect: నవంబర్ 2న శుక్రుడి మహా అద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి డబ్బుల వర్షం కురిపించబోతోంది..

Venus Transit Effect On Zodiac: శుక్రుడు నవంబర్ రెండవ తేదీన సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఈ సంచారానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన లాభాలను కూడా అందిస్తుంది. అలాగే ఊహించని స్థాయిలో ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 29, 2025, 04:35 PM IST

Venus Transit Effect: నవంబర్ 2న శుక్రుడి మహా అద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి డబ్బుల వర్షం కురిపించబోతోంది..

Venus Transit Effect On Zodiac Telugu: నవంబర్ నెల చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో శుక్రుడు సంచారం చేయడమే కాకుండా కుజుడు నక్షత్ర సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీనివల్ల ఎంతో శుభప్రదమైన ప్రభావం ప్రారంభమవుతుంది. ముఖ్యంగా శుక్రుడి సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలనందిస్తుంది. అలాగే కొన్ని రాశుల వారికి ప్రేమ భౌతిక ఆనందం సంపద కూడా అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఎంతో ప్రత్యేకత కలిగిన శుక్ర గ్రహం నవంబర్ రెండవ తేదీన కన్యా రాశి నుంచి బయలుదేరి తులా రాశిలోకి సంచారం చేయబోతోంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో గణనీయమైన మార్పులు ప్రారంభమౌతాయి. ముఖ్యంగా వృత్తి జీవితంలో మార్పులు వచ్చి ప్రేమ జీవితం ఊహించని స్థాయిలో మెరుగుపడుతుంది. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు రాణించగలుగుతారు. నవంబర్ రెండవ తేదీ నుంచి అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో తెలుసుకోండి. 

కర్కాటక రాశి 
శుక్రుడి సంచారం కర్కాటక రాశి వారికి అద్భుతమైన లాభాలను అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి నవంబర్ రెండవ తేదీ నుంచి సమాజంలో ఊహించని స్థాయిలో గౌరవం పెరుగుతుంది. అలాగే వీరికి కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. స్నేహితుల నుంచి మంచి మద్దతు లభించి అద్భుతమైన పనులు చేయగలుగుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో ఖర్చులను నియంత్రించుకోవలసి కూడా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. కాబట్టి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా వస్తాయి. ఈ సమయంలో కొంత ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతినే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

మీన రాశి 
మీన రాశి వారికి సంచారం అద్భుతమైన లాభాలు అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా వీరికి పూర్వీకుల ఆస్తుల నుంచి ఊహించిన ప్రయోజనాలు కలగవచ్చు. అలాగే పనులు చేసే వారికి ఈ సమయం చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కొత్త కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యుల సపోర్టుతో జీవితం మొత్తం చాలా ప్రశాంతంగా మారుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా చాలావరకు మెరుగుపడి ఊహించని లాభాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే మానసిక ప్రశాంతత కూడా లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా అనుకున్న పనులు చేయడంలో వీరు ముందుంటారు.

Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

కన్య రాశి 
కన్యా రాశి వారికి శుక్రుడు సంచార ప్రభావం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా వీరికి వృత్తిపరమైన జీవితంలో విశేషమైన మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా వీరు అన్నింటిలోనూ పురోగతి సాధించే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే పోటీ పరీక్షల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో పాటు కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా లభించబోతోంది. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొని.. శుభ కార్యాల్లో పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీంతోపాటు ప్రేమ జీవితంలో భాగస్వామి సపోర్టు లభించి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Venus TransitVenus Transit EffectVenus Transit TeluguVenus Transit October 2025Venus Transit 2025

