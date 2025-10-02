Venus Transit: శుక్రుడి శక్తివంతమైన ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే బెనిఫిట్స్..

Powerful Venus Transit Effect On Zodiac Telugu: శుక్ర గ్రహాన్ని ప్రేమతో పాటు విలాసవంతమైన జీవితం, సౌకర్యం, ఆనందం, సంపదకు సూచికగా భావిస్తూ ఉంటారు. 9 గ్రహాల్లో అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన గ్రహంగా కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. శుక్రుడు రాశి నుంచి మరొక రాశికి సంచారం చేసినప్పుడు.. మొత్తం 12 రాశుల ప్రభావితం అవుతాయి. అలాంటిది ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 9వ తేదీన శుక్రుడు కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. కర్వా చౌత్ పండగకు ఒక రోజు ముందే సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీంతో ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై పడబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ప్రతిష్టలు కూడా పెరుగుతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే ఈ సమయంలో ఏయే రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
సింహ రాశి
శుక్రుడి అద్భుతమైన సంచార ప్రభావంతో సింహ రాశి వారికి బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా పనుల్లో వస్తున్న అడ్డంకులు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. దీంతోపాటు కొన్ని పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. వైవాహిక జీవితంలో ఎప్పుడూ లేని మార్పులు కూడా వస్తాయి. దీంతోపాటు కుటుంబంలో ఆనందం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే సామాజిక హోదా పెరిగి.. విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి శుక్రుడి శుభ ప్రభావం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ప్రేమ జీవితంతో పాటు వైవాహిక జీవితంలో వస్తున్న ఎలాంటి సమస్యలైనా పూర్తిగా తొలగిపోయి.. జీవితం చాలా మధురంగా మారుతుంది. అంతేకాకుండా కొత్త సంబంధాలలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ఇక ఆర్థికంగా కొన్ని విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా విజయదశమి తర్వాత ఈ రాశి వారి జీవితంలో కీలకమైన మార్పులు వస్తాయి. అదృష్టం పెరిగి అనుకున్న పనుల్లో ఊహించని లాభాలు పొందగలుగుతారు. పెట్టుబడులు పెట్టే వారికి వ్యాపారంలో బోలిడి ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి.
కుంభరాశి
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా శుక్రుడి సంచార ప్రభావం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఉద్యోగాల్లో ప్రమోషన్స్ లభించడమే కాకుండా.. జీతాలు పెరిగి కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. దీని కారణంగా కాస్త ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక ప్రతి పనిలో ప్రమోషన్స్ లభించి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. జీవితంలో కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. స్నేహితులతో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణము ఏర్పడి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు.
Also Read: Realme P4 Pro 5G: ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆఫర్ల జాతర.. రూ.10 వేలకే Realme P4 Pro 5G స్మార్ట్ ఫోన్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనండి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook