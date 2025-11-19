English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Shukraditya Rajayoga: 2026లో శక్తివంతమైన శుక్రాదిత్య రాజయెగం.. ఈ రాశులకు లక్కే లక్కు.. ఆస్తి కలిసిరాబోతుంది..

Shukraditya Rajayoga: 2026లో శక్తివంతమైన శుక్రాదిత్య రాజయెగం.. ఈ రాశులకు లక్కే లక్కు.. ఆస్తి కలిసిరాబోతుంది..

Shukraditya Rajayoga 2026: 2026లో శుక్రాదిత్య రాజయోగంతో  3 రాశుల వారికి స్వర్ణకాలం అని చెప్పాలి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొత్త యేడాది ప్రారంభం కాగానే.. శక్తితో పాటు నాయకత్వం విజయాన్ని ప్రతీక అయిన  సూర్యుడు,  వినోదం, విలాసావంతమైన  జీవితాన్ని ఇచ్చే శుక్రుడు, కొన్ని రాశుల జీవితాల్లో అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతున్నారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 19, 2025, 06:15 AM IST

Shukraditya Rajayoga: 2026లో శక్తివంతమైన శుక్రాదిత్య రాజయెగం.. ఈ రాశులకు లక్కే లక్కు.. ఆస్తి కలిసిరాబోతుంది..

Shukraditya Rajayoga 2026 Effect:2026 యేడాదిలో సూర్యుడు, శుక్రుడి ప్రత్యేక సంయోగంతో శుక్రాదిత్య రాజయోగాన్ని క్రియేట్ చేస్తోంది. 2026 మొదటి సగభాగంలో  శుక్రాదిత్య రాజయోగం 12 రాశులన్నింటిపైనా శుభాశుభ ఫలితాలను ఇవ్వబోతున్నట్టు గ్రహగతులను బట్టి చెప్పొచ్చు. శుక్రాదిత్య రాజయోగ ప్రభావం వల్ల వ్యక్తిగత,  వృత్తిపరమైన రంగాలలో మూడు రాశుల జీవితాల్లో పెను మార్పులు తీసుకురాబోతున్నాయి.  

ధనుస్పు రాశి..రవి, శుక్రుడి అరుదైన కలయిక కొత్త యేడాదిలో ధనుస్సు  రాశి వారికి  విదేశీ ప్రయాణ యోగాన్ని  ఇవ్వబోతుంది. అంతేకాదు మీ జీవితంలో  ఊహించని లాభాలతో పాటు వ్యాపారంలో విజయాన్ని  అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరంగా, కుబేరుడి సంపద మీ చేతుల్లోకి చేరే స్వర్ణ సమయం అని చెప్పొచ్చు. పెట్టుబడుల నుండి మీరు ఎక్కువ లాభం పొందుతారు.

మీన రాశి.. 2026 కొత్త  యేడాది ప్రారంభం కావడంతో, శుక్రాదిత్య రాజయోగ ప్రభావం వల్ల, ఈ రాశి వారు కెరీర్‌లో స్థిరత్వం వస్తుంది.  వ్యాపారంలో భారీ ఆదాయం  పొందుతారు. కుటుంబంలో  ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుండి భారీ ఆదాయం లభించబోతుంది. ఇంకా వివాహం చేసుకున్న వారికి శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. 

మేష రాశి.. శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఫలితంగా, 2026 ప్రారంభంలో మేస రాశి వారి  కెరీర్ పరుగులు పెట్టబోతుంది. జీవితంలో కొత్త మార్పుకు దోహదం చేయబోతుంది. సరికొత్త అవకాశాలను తీసుకురాబోతుంది. నిపుణులు కొత్త బాధ్యతలను చేపట్టవచ్చు. సమాజంలో ఈ రాశి వారి కీర్తి,  ప్రతిష్ట పెరుగబోతుంది. ఇది మీకు ఆర్థికంగా కూడా గొప్ప సమయమని చెప్పాలి. ఇంట్లో  సంపద వర్షం కురవబోతుంది. 

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, ధర్మ, నిర్ణయ సింధువు వంటి గ్రంథాల్లోని  సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ZEE NEWS దీనిని నిర్ధారించడం లేదు.

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

