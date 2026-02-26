Premanand ji On Holi Video: ఆ రోజు హోలీ ఆడితే చిక్కుల్లో పడటం ఖాయం.!. అసలు విషయం బైటపెట్టిన ప్రేమానంద్ జీ మహారాజ్.. వీడియో..

Premanand ji maharaj big alert to devotees on holi 2026 celebrations: దేశ వ్యాప్తంగా అందరు ఇప్పటికే హోలీని జరుపుకునేందుకు రెడీ అయారు. కానీ అనూహ్యంగా ఈసారి హోలీ రోజున చంద్ర గ్రహణం కూడా సంభవించబోతుంది. ఇప్పటికే ప్రముఖ దేవాలయాలు మార్చి 3న ఆలయాలు మూసి వేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. మార్చి 3న రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం సంభవించ బోతుంది. మరోవైపు మార్చి 2న పౌర్ణమి హోలీకా దహనంను జరుపుకుంటారు. కానీ మార్చి 3న చంద్రగ్రహణం నేపథ్యంలో ఆరోజున హోలీ ఆడకూడదని దేశ వ్యాప్తంగా ప్రముఖ పండితులు చెబుతున్నారు. దీనిపై ప్రముఖ మహారాజ్ ప్రేమనంద్ జీ కూడా ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు. మార్చి 3న హోలీ ఆడొద్దని తన భక్తులకు సూచించారు.
గ్రహణం అంటే గుడులు కూడా మూసి వేస్తారని, చెడుకు సంకేతంగా చెప్తారు. ఈ రోజున ఉదయం నుంచిగ్రహణం వేద కాలం స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఈచెడు కాలంలో మంచి పనులు చేయరు. ఇది సూతకకాలంగా చెప్తారు. అందుకే గ్రహణం రోజున పొరపాటున కూడా రంగులు వేసుకొవడం చేయోద్దని ప్రేమానంద్ జీ మహారాజ్ చెప్పారు.
దీనివల్ల జీవితంలో లేని సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయని చెప్పారు. మార్చి 3నకు బదులుగా మార్చి 4వ తేదీన హోలీని జరుపుకొవాలని ప్రేమానంద్ జీ మహారాజ్ సూచించారు. అదే విధంగా గ్రహనం రోజున ఎలాంటి పనులు చేయకుండా గ్రహణ వేదకాలంలో పట్టు విడుపు స్నానాలు చేసి దేవుడ్ని ధ్యానించుకొవాలని చెప్తున్నారు.
అంతేకాకుండా దేవుడి స్తోత్రాలు, మంత్ర జపం వంటివి చేయాలంటున్నారు. గ్రహణం తర్వాత దానాలు, పరిహారాలు పాటిస్తే వెంటనే గ్రహణంప్రభావం దూరమౌతుందని పండితులు చెప్తున్నారు. అందుకే ఈ సారి భక్తులంతా తప్పకుండా మార్చి 4న మాత్రమే హోలీ ఆడాలని ప్రేమానంద్ జీ మహారాజ్ భక్తులకు సూచించారు.