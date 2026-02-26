English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Premanand ji On Holi Video: ఆ రోజు హోలీ ఆడితే చిక్కుల్లో పడటం ఖాయం.!. అసలు విషయం బైటపెట్టిన ప్రేమానంద్ జీ మహారాజ్.. వీడియో..

Premanand ji On Holi Video: ఆ రోజు హోలీ ఆడితే చిక్కుల్లో పడటం ఖాయం.!. అసలు విషయం బైటపెట్టిన ప్రేమానంద్ జీ మహారాజ్.. వీడియో..

Lunar elipse effect on holi 2026: ఈ ఏడాది చివరి గ్రహణం మార్చి 3న సంభ వించబోతుంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే ఆ రోజున ప్రధాన దేవాలయాలు మూసి వేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో మార్చి 3న హోలీని జరుపుకొవద్దని ప్రేమా నంద్ జీ మహారాజ్ భక్తులను కోరారు. ఈ విషయంను అందరు గుర్తుంచుకొవాలన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 26, 2026, 04:28 PM IST
  • హోలీపై ప్రేమనంద్ జీ సూచనలు..
  • మార్చి 4న ఆడాలని క్లారిటీ..

Trending Photos

Dry Anjeer: సాయంత్రం స‌మ‌యంలో స్నాక్స్‌కి బదులుగా వీటిని తినండి.. ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచివంటే..?
5
Dry Anjeer Benefits
Dry Anjeer: సాయంత్రం స‌మ‌యంలో స్నాక్స్‌కి బదులుగా వీటిని తినండి.. ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచివంటే..?
Rukmini Vasanth: సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో రాకెట్ లా దూసుకు వస్తోన్న రుక్మిణి వసంత్.. ఈమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలుసా..
5
Rukmini Vasanth
Rukmini Vasanth: సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో రాకెట్ లా దూసుకు వస్తోన్న రుక్మిణి వసంత్.. ఈమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలుసా..
Vijay Rashmika: విజయ్–రష్మిక పెళ్లి విందులో పంది కూర.. మెనూ వైరల్
5
Vijay Deverakonda wedding feast
Vijay Rashmika: విజయ్–రష్మిక పెళ్లి విందులో పంది కూర.. మెనూ వైరల్
EPFO Alert: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అలర్ట్‌.. ఈ పని చెయ్యకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు…!
5
EPFO Aadhaar linking
EPFO Alert: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అలర్ట్‌.. ఈ పని చెయ్యకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు…!
Premanand ji On Holi Video: ఆ రోజు హోలీ ఆడితే చిక్కుల్లో పడటం ఖాయం.!. అసలు విషయం బైటపెట్టిన ప్రేమానంద్ జీ మహారాజ్.. వీడియో..

Premanand ji maharaj big alert to devotees on holi 2026 celebrations: దేశ వ్యాప్తంగా అందరు ఇప్పటికే హోలీని జరుపుకునేందుకు రెడీ అయారు. కానీ అనూహ్యంగా ఈసారి హోలీ రోజున చంద్ర గ్రహణం కూడా సంభవించబోతుంది. ఇప్పటికే ప్రముఖ దేవాలయాలు మార్చి 3న  ఆలయాలు మూసి వేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. మార్చి 3న రాహుగ్రస్త చంద్ర గ్రహణం సంభవించ బోతుంది. మరోవైపు  మార్చి 2న పౌర్ణమి హోలీకా దహనంను జరుపుకుంటారు. కానీ మార్చి 3న చంద్రగ్రహణం నేపథ్యంలో ఆరోజున హోలీ ఆడకూడదని దేశ వ్యాప్తంగా ప్రముఖ పండితులు చెబుతున్నారు. దీనిపై ప్రముఖ మహారాజ్ ప్రేమనంద్ జీ కూడా ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు. మార్చి 3న హోలీ ఆడొద్దని తన భక్తులకు సూచించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

గ్రహణం అంటే గుడులు కూడా మూసి వేస్తారని, చెడుకు సంకేతంగా చెప్తారు. ఈ రోజున ఉదయం నుంచిగ్రహణం వేద కాలం స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఈచెడు కాలంలో మంచి పనులు చేయరు. ఇది సూతకకాలంగా చెప్తారు. అందుకే గ్రహణం రోజున పొరపాటున కూడా రంగులు వేసుకొవడం చేయోద్దని ప్రేమానంద్  జీ మహారాజ్ చెప్పారు.

దీనివల్ల జీవితంలో లేని సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయని చెప్పారు. మార్చి 3నకు బదులుగా మార్చి 4వ తేదీన హోలీని జరుపుకొవాలని ప్రేమానంద్ జీ మహారాజ్ సూచించారు. అదే విధంగా గ్రహనం రోజున  ఎలాంటి పనులు చేయకుండా గ్రహణ వేదకాలంలో పట్టు విడుపు స్నానాలు చేసి దేవుడ్ని ధ్యానించుకొవాలని చెప్తున్నారు.

Read more: Holika dahan 2026: హోలీకా ఎవరు..?.. కాముని దహనం వెనుక ఉన్న అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?

అంతేకాకుండా దేవుడి స్తోత్రాలు, మంత్ర జపం వంటివి చేయాలంటున్నారు. గ్రహణం తర్వాత దానాలు, పరిహారాలు పాటిస్తే వెంటనే గ్రహణంప్రభావం దూరమౌతుందని పండితులు చెప్తున్నారు.  అందుకే ఈ సారి భక్తులంతా తప్పకుండా  మార్చి 4న మాత్రమే హోలీ ఆడాలని ప్రేమానంద్ జీ మహారాజ్ భక్తులకు సూచించారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Lunar Eclipse 2026Holi 2026Premanadji maharajHolika DahanHoli celebrations

Trending News