Elinati Shani Remedies: ఏలినాటి శని కీడు నుంచి విముక్తి కలిగించే.. ప్రేమానంద్ మహరాజ్ గురుజీ అద్భుత రెమిడీ!

Elinati Shani Remedies Telugu: గ్రహాల్లో వచ్చే మార్పులు అన్ని రాశి చక్రాలపై పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ముఖ్యంగా శని లాంటి ఎంతో శక్తివంతమైన గ్రహం సంచారం చేస్తే.. భారీ ప్రభావమే పడుతుంది. ముఖ్యంగా జాతకంలో ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉంటే.. ఎన్నో సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. ఎలాంటి పనులు చేసిన చిక్కులు ఎదురవుతూనే ఉంటాయి. అదే ఈ గ్రహం శుభస్థానంలో ఉంటే తీవ్ర బాధలు కూడా తగ్గుతాయి. ఊహించని స్థాయిలో సంపాదించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఏలినాటి శనితో బాధపడే వారు తప్పకుండా కర్మ ఫలితాలు అనుభవిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని కర్మలను బట్టి ఏలినాటి శని సమయంలో ఫలితాలను అందిస్తూ ఉంటారు. అందుకే ఈ ప్రభావం ఉన్నవారు తప్పకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మంచి పనులు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తేనే.. అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. అయితే ఏలినాటి సమస్యతో బాధపడుతున్న వారికి ప్రముఖ గురూజీ ప్రేమానందు మహారాజ్ అద్భుతమైన రెమెడీలు అందిస్తున్నారు.
స్వామి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఏలినాటి శనితో బాధపడుతున్న వారు తప్పకుండా చేతికి గుర్రపు నాడతో తయారుచేసిన ఉంగరాన్ని ధరించాల్సి ఉంటుందట. దీనిని ధరించడం వల్ల సులభంగా ఏలినాటి శని నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చట.. దీనిని ధరిస్తే.. ఎన్నో సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కూడా లభిస్తుందని ఆయన తెలిపారు.
Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!
ప్రస్తుతం చాలామంది ఏలినాటి శనితో బాధపడుతున్న వారు ఇంటి ముందు తప్పకుండా గుర్రపు డెక్కన ప్రధాన ద్వారానికి కట్టుకుంటున్నారు. ఇలా కూడా చేయడం చాలా మంచిదని ప్రేమానంద్ మహారాజ్ తెలిపారు. ఇలా చేస్తే ఏలినాటి శని ప్రభావం కొంతైనా తొలగిపోతుందని వారు తెలిపారు. అలాగే గుర్రపు నాడతో తయారుచేసిన ఉంగరాన్ని ధరించేవారు తప్పకుండా శని దేవుడికి పూజలు చేయాల్సి ఉంటుందని వారు తెలిపారు.. ప్రేమానంద్ మహారాజ్ స్వామి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఏలినాటి శని ప్రభావంతో తీవ్ర సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు తప్పకుండా ఎల్లప్పుడూ శని దేవుడి నామాన్ని జపించడం మంచిదని ఆయన తెలిపారు. ఇలా చేస్తే శని కోపం నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని.. అలాగే అన్ని పనుల్లో అడ్డంకులు రాకుండా ఉంటాయని ఆయన తెలిపారు.
ఏలినాటి శనితో బాధపడుతున్న వారు తప్పకుండా మంచి ఫలితాలు పొందడానికి ప్రతి శనివారం ఉదయాన్నే లేచి నవగ్రహాలను పూజించడం మంచిది. అంతేకాకుండా శని భగవానుడికి నువ్వుల నూనెతో దీపాన్ని వెలిగించడం కూడా మంచిదని ప్రేమానంద్ స్వామి తెలుపుతున్నారు. అలాగే శని కీడు ప్రభావం నుంచి ఉపశమనం పొందే క్రమంలో ఉంగరాలను పెట్టుకుంటున్న సమయంలో తప్పకుండా చేతి వేళ్లకు ఏదైనా నూనె రాయడం కూడా మంచిదని ఆయన తెలిపారు.
Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook