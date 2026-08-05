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12 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన పుష్య అమృత యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం..

Pushya Amrita Yoga Effect: 12 సంవత్సరాల తర్వాత అరుదైన యోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ సమయంలో ఏర్పడబోయే పుష్య అమృత యోగంతో ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయి. కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 05, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:00 AM IST
12 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన పుష్య అమృత యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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12 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన పుష్య అమృత యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం..
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