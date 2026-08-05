/12 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన పుష్య అమృత యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం..

Pushya Amrita Yoga Effect On Zodiac: పవిత్రమైన శ్రావణ మాసంలో జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. అత్యంత అరుదైన సంఘటన చోటుచేసుకోబోతోంది. సుమారు 12 సంవత్సరాల తర్వాత శ్రావణ మాసంలో పుష్య అమృత యోగం ఏర్పడింది.. జ్యోతిష్య ప్రకారం.. ఈ అత్యంత శుభప్రదమైన రాజయోగం కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి విశేష ఫలితాలు కలుగుతాయి. కొత్త పనులు సులభంగా మొదలవుతాయి. అంతేకాకుండా బంగారం, స్థిరాస్తుల కొనుగోలు, వ్యాపార పెట్టుబడులకు ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలంగా మారుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో పుష్య నక్షత్రానికి అత్యంత ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. ఈ నక్షత్రం ప్రత్యేక శుభ యోగాలతో కలిసినప్పుడు దానిని పుష్య అమృత యోగం అని పిలుస్తారు. ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేసిన దీర్ఘకాలిక విజయాన్ని, సుఖసంతోషాలను పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎంత శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ 5 రాశుల వారికి లక్కీ టైమ్..
వృషభ రాశి (Taurus)
ఈ వృషభ రాశి వారికి ఉద్యోగ, వృత్తి రంగాల్లో నూతన బాధ్యతలు లేదా పదోన్నతి (Promotion) లభించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు త్వరగా పూర్తయ్యే చాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే బలంగా మారే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
మీన రాశి (Pisces)
ఆర్థిక వృద్ధితో పాటు మానసిక ప్రశాంతత విపరీతంగా లభిస్తుంది. కొత్త ఆస్తులతో పాటు వాహనాలు లేదా బంగారం కొనుగోలు చేయడానికి ఇది బంగారం లాంటి సమయంగా భావించవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధం మరింత దృఢపడుతుంది. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
సింహ రాశి (Leo)
సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు విశేషంగా పెరుగుతాయి. వ్యాపారం, ఉద్యోగాల్లో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కుటుంబంలో శుభ వార్తలు కూడా తప్పకుండా వింటారు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లో విజయం మీ సొంతమవుతుంది. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు కూడా సులభంగా తొలగిపోతుంది.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ సమయం ఊహించని అదృష్టాన్ని అందిస్తుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు, ఉన్నత విద్య లేదా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆధ్యాత్మికతో పాటు ధార్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అనుకుంటున్న పనులు సులభంగా చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
తులా రాశి (Libra)
ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు సుగమమవుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వ్యాపారంలో ఆశించిన స్థాయి కంటే ఎక్కువ లాభాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలను అమలు చేయడానికి ఇది అద్భుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు. వ్యక్తిగత సంబంధాలలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి.
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