/Radha Ashtami 2026: పుట్టిన 9 నెలలు కళ్లు తెరవని రాధారాణి.. రాధాష్టమి వెనకున్న ఈ పురాణ కథ మీకు తెలుసా..?..

Radha Ashtami 2026 date Radha rani puja tradition: మనం ప్రతి ఏటా భాద్రపద మాసంలోని శుక్ల పక్ష అష్టమి తిథి నాడు శ్రీ రాధా రాణి పవిత్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవంను జరుపుకుంటాం. ఈ పండుగ శ్రీ కృష్ణాష్టమి తర్వాత పదిహేను రోజులకు వస్తుంది. మనం ఈ సారి .. భాద్రపద మాసం శుక్ల అష్టమి తిథి సెప్టెంబర్ 18వ తేదీన 2026న మధ్యాహ్నం 1:00 గంటలకు ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 19, 2026న మధ్యాహ్నం 3:26 గంటలకు ముగుస్తుంది. రాధా అష్టమిని మనం సెప్టెంబర్ 19 శనివారంరోజున జరుపుకుంటాం.
రాధరాణికి శ్రీకృష్ణుని పట్ల ఉన్న.. నిస్వార్థ భక్తి, ప్రేమ, శరణాగతి మొదలైన వాటితో ఆయనలో లీనమైయ్యారు.
శ్రీకృష్ణుని కోసం తొమ్మిది నెలలు కళ్లు తెరవని రాధారాణి..
పురాణాల ప్రకారం, ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడు జన్మించిన తర్వాత.. కీర్తి నగరం లేదా బరసానా లో వృషభానుడు, కీర్తి దేవి దంపతులకు రాధా రాణి జన్మించారు. ఆమె పుట్టగానే కళ్లు తెరిచి ఎవరిని చూడలేదు. దీంతో ఆ దంపతులు తమ కూతురుకు చూపు లేదని చాలా రోజులు బాధను అనుభవించారు. కానీ ఆకాశ వాణిలో మాత్రం రాధారాణి ఒక అధ్బుతం జరిగి తనకు చూపు వస్తుందని చెప్తుంది. దీంతో ఆ రోజు కోసం రాధారాణి తల్లిదండ్రులు వేచి చూస్తుంటారు.
అయితే.. తొమ్మిది నెలల తర్వాత.. నందుడు, యశోదమ్మలు బాలకృష్ణుడిని తీసుకుని వృషభానుడు (రాధ తండ్రి) ఇంటికి వచ్చారు. అప్పుడు చిన్నారి బాలకృష్ణుడు నెమ్మదిగా రాధారాణి పడుకున్న ఊయలలో పడుకొబెడతారు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు రాధను తాకగానే, చిన్నారి రాధమ్మ కన్నయ్యను చూసి వెంటనే కళ్ళు తెరిచింది.
ఈ విధంగా తాను ఈ సృష్టిలో చూసిన మొదటి రూపం శ్రీకృష్ణుడిదే. దీంతో రాధారాణికి చూపు వచ్చి అప్పటి నుంచి అందరిని చూడటం ప్రారంభించింది. ఈ విధంగా రాధాకు శ్రీ కృష్ణుని పట్ల అనన్య భక్తికి, పవిత్రమైన ప్రేమకు ఈ ఘట్టం ఒకగొప్ప నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది.
రాధాష్టమి రోజున ఏమిచేయాలి..?..
రాధాష్టమి రోజున రాధారాణితో పాటు, శ్రీకృష్ణుడిని ప్రత్యేకంగా పూజించుకొవాలి. ఈ రోజున శక్తి మేరకు శ్రీకృష్ణుడిని తులసీ మాలలతో పూజించుకొవాలి. ఆ తర్వాత ఛప్పన్ భోగ్ ను లేదా యథా శక్తి మేరకు షోడషోపచారాలతో పూజించువాలి. రాధాష్టకం చదువుకొవాలి.
ముఖ్యంగా రోజంతా ఉపవాసం ఉండి.. రాధారాణిని స్మరిస్తు శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం కోసం నామజపం చేయాలి. ఈ రోజున చేసే ఏ చిన్న పూజలైన, వ్రతాలైన, దానలైన గొప్ప ఫలితాలు ఇస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
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