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Radha Ashtami 2026: పుట్టిన 9 నెలలు కళ్లు తెరవని రాధారాణి.. రాధాష్టమి వెనకున్న ఈ పురాణ కథ మీకు తెలుసా..?..

Radha rani puja on radhashtami: శ్రీ కృష్ణాష్టమి తర్వాత పదిహేను రోజులకు వచ్చే రాధాష్టమిని జరుపుకొవడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. రాధాష్టమి రోజున శ్రీకృష్ణుని ప్రియసఖి రాధారాణి జన్మదినంను ఎంతో వైభవంగా నిర్వహిస్తారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 18, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:10 PM IST
Radha Ashtami 2026: పుట్టిన 9 నెలలు కళ్లు తెరవని రాధారాణి.. రాధాష్టమి వెనకున్న ఈ పురాణ కథ మీకు తెలుసా..?..
Image Credit: radharanipuja(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Radha Ashtami 2026: పుట్టిన 9 నెలలు కళ్లు తెరవని రాధారాణి.. రాధాష్టమి వెనకున్న ఈ పురాణ కథ మీకు తెలుసా..?..
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