/Rahu Effect: రాహువు అనుగ్రహం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు, కుబేరులవ్వడం ఖాయం!

Rahu Blessing On These Zodiac Signs Telugu News: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, రాహువు గ్రహాన్ని ఎంతో శక్తివంతమైన, క్రూరమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. రాహువు బాధలను కలిగించడమే కాకుండా.. ఈ గ్రహం జాతకంలో శుభస్థానంలో ఉంటే జీవితంలో అనేక రకాల అద్భుతాలను సృష్టిస్తాడు. అంతేకాకుండా పేదవాడి నుంచి డైరెక్ట్గా కోటీశ్వరులను కూడా చేయగలుగుతాడు. కాబట్టి ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే రాహువు అనుగ్రహం కొన్ని రాశులవారు ఎల్లప్పుడు పొందుతారు. కాబట్టి ఆయా రాశులవారికి ఎల్లప్పుడు ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా జీవితం మొత్తం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతూ ఉంటాయి. అనుకోకుండా ఊహించని స్థాయిలో డబ్బులు సొంతం చేసుకుంటారు. అలాగే జీవితం మొత్తం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
ఈ రాశులవారికి రాహువు అనుగ్రహం..
మకర రాశి
రాహువు ప్రభావంతో మకర రాశివారికి జీవితంలో అద్బుతమైన అధికారం దక్కుతుంది. అంతేకాకుండా రాహువు అనుగ్రహంతో జీవితంలో వీరు శుభప్రభావంతో ముందుకు సాగుతారు. వీరు చేసే పనుల్లో గణనీయమైన విజయాలు సాధిస్తారు. వీరు రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల్లో పనులు చేస్తే మరింత సక్సెస్ అవుతారు. కఠోర శ్రమతో ఊహించని దాని కంటే అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. సాంకేతిక రంగంలో పనులు చేసేవారికి బంపర్ లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
వృషభ రాశి
ఈ వృషభ రాశివారికి అధిపతి శుక్రుడు వ్యవహరిస్తాడు. కాబట్టి రాహువుకు ఈ గ్రహం చాలా సన్నిహిత మిత్ర సంబంధం ఉంటుంది. దీని కారణంగా వీరికి రాహువు ప్రభావంతో కూడా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా సులభంగా దూరమవుతాయి. వీరు తప్పకుండా లౌకిక సుఖాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ రాశివారు ఆకస్మికంగా ఆర్థిక లాభాలు కూడా పొందుతారు. భూమి, ఆస్తి, వాహనాలతో సహా వారి సంపదన కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశివారికి రాహువు ప్రభావంతో ఎల్లప్పుడు అద్భుతమైన ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతారు. అంతేకాకుండా రచన, మీడియా, మార్కెటింగ్ రంగాల్లో ఈ రాశులవారికి దిమ్మతిరిగే లాభాలు కలుగుతాయి. అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితులలో కూడా బంపర్ లాభాలు పొందుతారు. అలాగే అనుకోకుండా కూడా దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. జీవితం ఎల్లప్పుడు సంతోషంగా ఉంటుంది.
కన్యారాశి
కన్యా రాశివారికి కూడా రాహువు ప్రభావంతో అనేక సమస్యల నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి శ్రమకు తగ్గ ప్రతిఫలాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా శత్రువులు కోరుకున్నా కూడా వారికి హాని చేయలేరని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే వ్యాపారాల్లో కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా అకౌంటింగ్ రంగాల్లో పనులు చేసే ఈ రాశులవారు అద్భుతమైన లాభాలు సొంతం చేసుకుంటారు. అలాగే కోర్టు కేసుల నుంచి కూడా పూర్తి పరిష్కారం లభిస్తుంది.
తులారాశి
తులారాశి వారికి కూడా రాహువు ప్రభావంతో భారీ ధన లాభాలు పొందుతారు. వీరు విదేశాల నుంచి కూడా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సంపాదించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. సామాజిక హోదా కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. రాజకీయాలు లేదా ప్రజా సంబంధాల రంగంలో విస్తృతమైన కీర్తిని కూడా పొందుతారు. దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడేవారికి కూడా ఈ సమయంలో తప్పకుండా పరిష్కారం లభిస్తుంది.
గమనిక..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook