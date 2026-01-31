Rahu - Budha Yuti 2026: రాహు - బుధ సంయోగంతో ఈ రాశుల వారికి లక్కే లక్కు..

Rahu - Budha Yuti 2026: జ్యోతిషశాస్త్రంలో, గ్రహ సంయోగాలు జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఫిబ్రవరి 2026లో రాహువు, బుధుడు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన గ్రహ సంయోగం ఏర్పడబోతుంది. ఈ సంయోగం 18 సంవత్సరాల తర్వాత కుంభ రాశిలో సంభవిస్తున్నందున ఇది ప్రత్యేకం అని చెప్పాలి. జ్యోతిష్యశాస్త్ర ప్రకారం, ఈ సంయోగం కొన్ని రాశులపై చాలా సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపనున్నాయి. అంతేకాదు కెరీర్ పరంగా ఆర్థికంగా ముఖ్యమైన నిర్ణయాలకు తీసుకోబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్నాయి.
రాహు-బుధ సంయోగం ఎందుకు ప్రత్యేకమైనదంటే.. బుధుడు తెలివితేటలు, తర్కం, కమ్యూనికేషన్, వ్యాపార చతురతకు ప్రతీకమైన గ్రహంగా పరిగణించబడుతుంది. రాహువు ఊహించని సంఘటనలు, ఆకస్మిక మార్పులు, నష్టాలు, అసాధారణ ఆలోచనలతో సంబంధం కలిగి ఉండే గ్రహం. ఈ రెండు గ్రహాలు కలిసినప్పుడు, ఒక వ్యక్తి ఆలోచనకు పదును పెట్టబోతుంది. కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.
మేష రాశి - మేష రాశి వారికి ఈ సంయోగం వలన ఆదాయం రెట్టింపు కాబోతుంది. ఈ సమయంలో కొత్త సంపాదన మార్గాలు తెరవబడుతున్నాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ప్రమోషన్ లేదా కొత్త ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు పాత పెట్టుబడుల నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు. మీ సామాజిక ప్రతిష్ట మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. స్నేహితులు, పరిచయస్తుల నుండి మద్దతు రాబోతుంది. నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు ముందుకు సాగుతాయి.
వృషభ రాశి.. వృషభ రాశి వారికి, రాహు-బుధ సంయోగం కర్మ భావాన్ని చూపుతుంది. అంటే మీ కృషి, ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు ఫలించవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగస్తులు పనిలో గుర్తింపు పొందవచ్చు. కొత్త బాధ్యతలను అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ ఆర్ధిక పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ వాతావరణంలో శాంతి, సమతుల్యత నెలకొంటాయి.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
కుంభ రాశి.. కుంభ రాశి వారికి, ఈ సంయోగం వలన లగ్న భావంలో ఏర్పడుతుంది. అంటే ఇది మీ వ్యక్తిత్వం, జీవిత నిర్ణయాలను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ సమయంలో మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కెరీర్ కొత్త పుంతలు తొక్కబోతుంది. ఆరోగ్యంలో కూడా సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. అదృష్టం మీ వైపు ఉంటుంది. జీవితంలో కొత్త ప్రారంభాలకు ఈ సమయం అనుకూలంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ కాలం వ్యక్తిగత వృద్ధి, ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనను బలోపేతం చేస్తుంది.
గమనిక: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజమని లేదా ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పడం లేదు. అంతేకాదు పంచాంగంతో పాటు జ్యోతిష్య పండితులు చెప్పిన దాన్నే మేము ప్రస్తావించాము. జీ న్యూస్ దీన్ని ధృవీకరించడం లేదు.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.