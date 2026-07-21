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కుజుడి నక్షత్రంలోకి రాహువు ప్రవేశం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేని రాజయోగం!

Rahu Dhanishta Nakshatra Transit: రాహువు గ్రహం ఆగస్టు 2వ తేదిన ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 21, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:17 PM IST
కుజుడి నక్షత్రంలోకి రాహువు ప్రవేశం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేని రాజయోగం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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కుజుడి నక్షత్రంలోకి రాహువు ప్రవేశం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేని రాజయోగం!
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