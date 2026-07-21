/కుజుడి నక్షత్రంలోకి రాహువు ప్రవేశం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగులేని రాజయోగం!

Rahu Dhanishta Nakshatra Transit 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహు గ్రహానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది.. ఈ గ్రహాన్ని ఛాయా గ్రహంగా.. ప్రతికూల శక్తుల ప్రతీకగా చెప్పుకుంటారు. అయితే, జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. రాహువు ఎల్లప్పుడూ అశుభ ఫలితాలనే అందిస్తాడు.. ఈ మాయా గ్రహం రాశి లేదా నక్షత్ర మార్పు చేసినప్పుడు.. కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన భోగభాగ్యాలను, అపారమైన సంపదను అందిస్తారు.
ఈ అరుదైన, పవిత్రమైన ఖగోళ మార్పులు ఆగస్టు 2 అర్ధరాత్రి 12:08 గంటలకు జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో రాహువు తన స్థానాన్ని మార్చుకుని.. కుజుడి ఆధీనంలో ఉన్న ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తాడు.. ఈ నక్షత్ర సంచారం వల్ల ఉద్యోగం, వ్యాపారంతో పాటు ఆర్థిక రంగాలలో ఊహించని పురోగతి కలుగుతుంది.. ముఖ్యంగా 4 రాశుల వారి జాతకం అద్భుతంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు..
ఈ రాశుల వారికి ధన లాభాలు..
మకర రాశి (Capricorn)
మకర రాశి వారికి ఈ సంచారం కారణంగా జీవితంలో కొత్త వెలుగులు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. పాత సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుంది. సంతానానికి సంబంధించి శుభవార్తలు కూడా పొందుతారు. కోర్టు లేదా న్యాయపరమైన వ్యవహారాలలో మీ స్థానం ఊహించని స్థాయిలో బలపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడి పాత అప్పుల నుంచి ఉపశమనం లభించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి..
మిథున రాశి (Gemini)
మిథున రాశివారికి ఈ నక్షత్ర సంచారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితిలో విపరీతమైన ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీ లాభాలు కలుగుతాయి. దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. నిరుద్యోగులకు అనుకూలమైన ఉద్యోగం లభించే సువర్ణావకాశం కలుగుతుంది..
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ధనిష్ఠ నక్షత్రంలో రాహువు ప్రవేశం వల్ల ధనుస్సు రాశి వారి జీవితంలో భోగభాగ్యాలను, సౌకర్యాలను రెట్టింపు చేస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ప్రముఖ కంపెనీల నుంచి భారీ జీతంతో కూడిన ఉద్యోగ ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశముందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. నూతన ఇల్లతో పాటు వాహనం లేదా ఆస్తి కొనుగోలు చేసే కల నెరవేరతాయి.. కుటుంబ వివాదాలు సమసిపోయి ప్రశాంతత లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
మేష రాశి (Aries)
రాహువు నక్షత్ర మార్పు వల్ల మేష రాశి వారికి అత్యంత శుభఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. లాటరీ లేదా ఊహించని మార్గాల ద్వారా ఆకస్మిక ధనలాభాలు కూడా కలుగుతాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో మంచి శుభవార్తలు కూడా తప్పకుండా వింటారు. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు విశేషంగా పెరుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయాలని కలలు కనేవారి నిరీక్షణ ఫలించబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు..
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