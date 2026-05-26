Rahu Ketu Effect on Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహువు, కేతువులను ఛాయా గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు. అవి రెండు పరస్పరం 180 డిగ్రీల కోణంలో వ్యతిరేక దిశలో సంచరిస్తూ ఉంటాయి. జ్యోతిష్యం ప్రకారం, రాహువు స్థానం శుభప్రదంగా ఉండటంతో పాటు బలీయంగా ఉంటే, ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలతో పాటు విజయం మిమ్మల్ని వరిస్తుంది.
కుంభ రాశి..
కుంభ రాశి వారికి ఏడు నెలల పాటు తమ జీవితాలలో గణనీయమైన మార్పులు సంభవించనున్నాయి. కుంభరాశిలో రాహువు సంచారం వ్యాపార రంగంలోకి వారికీ లాభాలను తీసుకురాబోతుంది. అంతేకాదు మీకు ఉన్నత పదవులు అలకరిచిండం పక్కా. అంతేకాదు గత కొంత కాలంగా నిలిచిపోయిన ధనం మీ చేతికి అందుతుంది. మీ పై పెద్దల ఆశీర్వాదం సదా ఉంటుంది.
మిథున రాశి..
కుంభరాశిలో రాహువు సంచారం మిథున రాశి వారికి అత్యంత శుభయోగాన్ని ఇవ్వబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్నాయి. మిథున రాశికి అధిపతి అయిన బుధుడు, రాహువుతో మంచి మిత్ర గ్రహం అని చెప్పాలి. ఈ సమయంలో ప్రయత్నపూర్వకంగా చేసే చిన్న పనులు కూడా మీకు విజయాలను అందిస్తాయి. కనీస ప్రయత్నంతో కూడా గొప్ప ఘన కార్యాలు సాధిస్తారు. మీరు విదేశ యాన యోగం ఉంది. ఈ సమయంలో మీ దృష్టి ఆధ్యాత్మిక యాత్రలపై ఉండనుంది.
తులారాశి:
తులారాశి వారికి, ఈ రాహు సంచారం వారి ఐదవ భావాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది.స్టాక్ మార్కెట్ లేదా ఏదైనా పెట్టుబడి నుండి మీరు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ ప్రయోజనాలు అందుకునే అవకాశాలున్నాయి. అయితే అప్రమత్తత మెలగాల్సిన సమయం ఇది. మీరు రచన, డిజైనింగ్, నటన లేదా మరేదైనా సృజనాత్మక రంగంలో ఉన్నవారికీ ఇదే అనుకూలమైన సమయం. ఒంటరిగా ఉన్నవారి జీవితంలోకి ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది.
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి, రాహువు సంచారం నాల్గవ ఇంటిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఈ సంచారం మీకు సౌకర్యాలతో పాటు విలాసాలను అందించబోతుంది. మీరు చాలా కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న కొత్త ఇల్లు, భూమి లేదా కొత్త కారు కొనాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే వెంటనే కొనడం బెటర్. ఈ సమయంలో మీ దీర్ఘకాలిక కోరికలు నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి. మీ వృత్తిలో మీ పలుకుబడి పెరుగుతుంది. మీ ప్రత్యర్థులపై పై చేయి సాధిస్తారు. రాజకీయాలు లేదా సాంఘిక సేవలో ఉన్నవారికి ఉన్నత పదవి లేదా ముఖ్యమైన బాధ్యత లభించే అవకాశాలున్నాయి.
రాహువు సంచారం శుభప్రదమైనప్పటికీ, ఈ సమయంలో ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఏ విషయమైనా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం బెటర్. జాతకంలో రాహువు దోషం నివారణకు మీ జాతకంలో శుభ ప్రభావాలను కలిగించడానికి క్రమం తప్పకుండా శివుడిని పూజించడం వలన మీపై రాము దోషం తగ్గే అవకాశాలున్నాయి. మరోవైపు రాహువుకు సంబంధించిన మంత్రం గురువు మూలకంగా విని పఠిస్తే మంచి జరిగే అవకాశాలున్నాయి.
వివరణ: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం అని జీ మీడియా నిర్దారించడం లేదు. ఈ సమాచారం గ్రహగోచారం, నిర్ణయ సింధువు సహా జ్యోతిష్య గ్రంథాల్లో ఉన్న సమాచారాన్నే మేము ప్రస్తావించాము. మరింత సమాచారం కోసం, దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించడం బెటర్.
