/జూలై 18 వరకు ఈ 4 రాశుల వారికి గండం.. రాహు-కేతువుల మధ్య అన్ని గ్రహాలు బందీ..

Rahu Ketu Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. జూలై నెల మధ్యలో ఒక అత్యంత అరుదైన, ప్రమాదకరమైన గ్రహాల కూటమి ఏర్పడుతోంది. ప్రధాన గ్రహాలుగా పరిగణించే సూర్యుడు, చంద్రుడు, కుజుడు, బుధుడితో పాటు గురుడు, శుక్రుడు, శని.. ఇలా అన్ని శక్తివంతమైన గ్రహాలు రాహు-కేతువుల మధ్య చిక్కుకోబోతున్నాయి. జ్యోతిష్య నిపుణుల తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఏర్పడిన ఈ గ్రహాల ప్రభావం వల్ల జూలై 18 వరకు కొన్ని రాశుల వారికి తీవ్రమైన నష్టాలతో పాటు ఊహించని ప్రమాదాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యుతు తెలుపుతున్నారు.
రాహు-కేతువుల మాయాజాలం..
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. రాహువు, కేతువు ఎల్లప్పుడూ ఒకరికొకరు 180 డిగ్రీల కోణంలో సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. ప్రస్తుతం రాహువు కుంభ రాశిలో.. కేతువు సింహ రాశిలో సంచార దశలో కొనసాగుతున్నాయి. ఈ రెండు గ్రహాల మధ్యలో అన్ని గ్రహాలు ఒకే వైపున కేంద్రీకృతమవ్వడం వల్ల ఒక వింతైన బంధనం ఏర్పడిందని జ్యోతిష్యుతు తెలుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం సూర్యుడు, బుధుడు మిథునంలో, చంద్రుడితో పాటు గురుడు కర్కాటకంలో, కుజుడు వృషభంలో.. శుక్రుడు సింహంతో పాటు శని మీన రాశిలో సంచార దశలో కొనసాగుతున్నాయి.
ఇలా అన్ని గ్రహాలు రాహు-కేతువుల మధ్య చిక్కుకోవడం వల్ల వాటి శుభ ప్రభావం తగ్గి.. ప్రతికూల శక్తులు బలపడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ గ్రహాల అశుభప్రభావం జూలై 19న ముగుస్తుంది. జూలై 19న చంద్రుడు కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే.. ఈ రాహు-కేతువుల బంధం తెగిపోతుందని జ్యోతిష్యుతు తెలుపుతున్నారు.. కానీ ఆలోగా.. అంటే జూలై 18 వరకు కింది 4 రాశుల వారు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే అనేక సమస్యలు రావచ్చని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
ఈ రాశులవారు తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి..
సింహ రాశి (Leo)
ప్రస్తుతం కేతువు సింహ రాశిలోనే సంచరించబోతున్నాడు.. దీనితో పాటు శుక్రుడు కూడా ఇదే రాశిలో ఉండడం వల్ల ఈ రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితిపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. మీ ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతినే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రమాదం ఉంది. వివాహ జీవితంలో లేదా ప్రేమ వ్యవహారాల్లో తీవ్రమైన మనస్పర్థలు.. అవగాహనా లోపం ఏర్పడవచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించడం ఎంతో మంచిది..
కర్కాటక రాశి (Cancer)
కర్కాటక రాశి వారు జూలై 19 వరకు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ రాశిలో సూర్యుడితో పాటు బృహస్పతి ఇద్దరూ కలిసి ఉన్నారు. అయితే, ప్రస్తుతం గురుడు తిరోగమనంలో ఉండడం వల్ల ఆయన ఇచ్చే శుభ ఫలితాలు బలహీనపడతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీనివల్ల కుటుంబ బాధ్యతలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోతాయి. మానసిక ఒత్తిడి తీవ్రమవుతుంది. భావోద్వేగాలకు లోనై ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు.
మిథున రాశి (Gemini)
ఈ గ్రహాల కూటమి మిథున రాశి వారిపై కూడా గట్టి ప్రభావం చూపుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మీ మాటతీరు, కమ్యూనికేషన్, నిర్ణయాత్మక శక్తి దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోలేక సతమతమవుతారు. కార్యాలయంలో లేదా అత్యంత ఆప్తులతో అనవసరమైన గొడవలు.. అపార్థాలు ఏర్పడే ఛాన్స్ కూడా ఉంది.. మాట్లాడే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించుకోవడం మంచిది.
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