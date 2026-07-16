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జూలై 18 వరకు ఈ 4 రాశుల వారికి గండం.. రాహు-కేతువుల మధ్య అన్ని గ్రహాలు బందీ..

Rahu Ketu Effect On Zodiac: రాహు, కేతువుల మధ్యలో కొన్ని శక్తివంతమైన గ్రహాలు చిక్కుకోవడం వల్ల ఈ కింది రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారు తీవ్ర సమస్యలు కూడా ఎదుర్కొంటారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 16, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:11 AM IST
జూలై 18 వరకు ఈ 4 రాశుల వారికి గండం.. రాహు-కేతువుల మధ్య అన్ని గ్రహాలు బందీ..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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జూలై 18 వరకు ఈ 4 రాశుల వారికి గండం.. రాహు-కేతువుల మధ్య అన్ని గ్రహాలు బందీ..
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