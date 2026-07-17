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రాహు కేతువుల మాయాజాలం.. జూలై 19 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి సువర్ణ కాలం.. లక్ష్మీ దేవి కటాక్షం!

Rahu Ketu Miracle: రాహు కేతువుల మాయాజాలంతో ఈ కింది రాశులవారికి జూలై 19 నుంచి అద్బుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 17, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:45 AM IST
రాహు కేతువుల మాయాజాలం.. జూలై 19 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి సువర్ణ కాలం.. లక్ష్మీ దేవి కటాక్షం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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రాహు కేతువుల మాయాజాలం.. జూలై 19 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి సువర్ణ కాలం.. లక్ష్మీ దేవి కటాక్షం!
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