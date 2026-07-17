/రాహు కేతువుల మాయాజాలం.. జూలై 19 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి సువర్ణ కాలం.. లక్ష్మీ దేవి కటాక్షం!

Rahu Ketu Miracle Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల కదలికలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుందని మనందరికీ తెలుసు.. గ్రహాల మార్పుల వల్ల కొన్నిసార్లు అద్భుతమైన యోగాలతో పాటు మరికొన్నిసార్లు శక్తివంతమైన ప్రభావాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి.. ప్రస్తుతం జూలై మూడవ.. నాల్గవ వారాల్లో గ్రహాల స్థితిగతులు అత్యంత కీలకమైన దశకు చేరుకోబోతున్నాయి. జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం.. ప్రస్తుతం ప్రధాన గ్రహాలన్నీ రాహువు, కేతువుల మధ్య చిక్కుకుపోయి ఉన్నాయి. దీనివల్ల సూర్యుడు, కుజుడు, బుధుడు, శని వంటి గ్రహాల శుభ ప్రభావం తగ్గిపోయి.. అన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.. ఫలితంగా కొన్ని రాశుల వారు తీవ్రమైన అడ్డంకులతో పాటు అనేక సమస్యలు వస్తాయి.. అయితే, జూలై 19న ఈ మాయాజాలం కారణంగా ఈ కింది రాశులవారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు రాబోతున్నాయి. ఆ తర్వాత మూడు రాశుల వారికి సువర్ణ కాలం ప్రారంభం కాబోతోంది.
ఆ మూడు అదృష్ట రాశులు ఇవే..
కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఈ రాశి వారికి జూలై 19 తర్వాత కాలం అత్యంత అద్భుతంగా ఉండబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరు ఊహించని విజయాల శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న మానసిక ఆందోళనలు తొలగిపోయి.. ప్రశాంతత లభిస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వ్యాపారాలతో పాటు ఉద్యోగాలు సజావుగా సాగే ఛాన్స్ ఉంది.. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ధన కొరత పూర్తిగా తీరిపోతుంది. నిలిచిపోయిన పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి.
మిథున రాశి (Gemini)
రాహు-కేతువుల మాయాజాలం వీడగానే మిథున రాశి వారికి మంచి రోజులు మొదలు కాబోతున్నాయి.. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులు తమ కార్యక్షేత్రంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుని ప్రశంసలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీనివల్ల కెరీర్లో ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుంటారు. జీతాల పెంపు (Salary Hike) లేదా ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు లభించబోతున్నాయి. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా కాలం గడుపుతారు.
మీన రాశి (Pisces)
మీన రాశి వారు కూడా తమ జీవితంలో గోల్డెన్ టైమ్ను ఆస్వాదించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కార్యాలయంలో ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా పనులు సాగిపోతాయని అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మీ పనితీరుతో మీరు బాస్కు అత్యంత ప్రీతిపాత్రులుగా మారే ఛాన్స్లు కూడా ఉన్నాయి. ఏ పనినైనా ఎంతో ఓపికతో.. పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. దీనివల్ల అనుకున్న విజయాలు చాలా సులభంగా మీ సొంతమవుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది.
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