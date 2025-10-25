Rahu Ketu Powerful Effect On Zodiac Telugu: వ్యక్తుల జీవితాల్లో గ్రహాలతో పాటు నక్షత్రాలు వాటి కదలికలు కీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటాయి. జాతకంలో ఇవన్నీ శుభస్థానంలో ఉంటేనే జీవితం సాఫీగా ముందుకు సాగుతుంది. అదే ఈ గ్రహాలు, నక్షత్రాలు అశుభ స్థానంలో ఉండే ఏం జరుగుతుందో మనందరికీ తెలుసు.. ముఖ్యంగా ఆశ్రమ స్థానంలో ఉన్న రాష్ట్రాల వారికి ఎన్నో సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. డబ్బు వచ్చినట్లే వచ్చి ఖర్చవుతుంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో వ్యాధులు చుట్టుముట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు దెబ్బతింటారని జ్యోతిష్యులు చెబుతూ ఉంటారు. ఇదిలా ఉంటే రాహువు కేతువు గ్రహాలు జాతకంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఈ గ్రహాలు శుభ స్థానంలో ఉంటే భిక్షాటన చేసే వారు కూడా కోటీశ్వరులు అవ్వగలుగుతారు. అలాగే ఏం చేసినా చేయకపోయినా సంపాదన విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది.
రాహు కేతు గ్రహాలు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి సంచారం చేయడానికి దాదాపు ఒకటిన్నర సంవత్సరాల పాటు సమయం పడుతుంది. 18 నెలల పాటు ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో సంచార దశలో ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఈ గ్రహాలు ఎల్లప్పుడూ వ్యతిరేక దిశలోనే కదులుతూ ఉంటాయి. అలాంటిది రాహువు, కేతువు గ్రహాలు కొన్ని రాశుల వారిపై ఎల్లప్పుడూ శుభ ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఎందుకంటే ఆయారాశుల వారికి ఈ రెండు గ్రహాలు శుభస్థానంలో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కేతువు గ్రహం సింహరాశిలో సంచార దశలో ఉంది. 2026 సంవత్సరం వరకు ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండా రాహుకేతు గ్రహాలు అలాగే ఉంటాయి. దీని కారణంగా అప్పటివరకు కొన్ని రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ రెండు గ్రహాల చేత ప్రయోజనాలు పొందబోయే రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.
కర్కాటక రాశి
కేతువు సంచారం వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థిక లాభాలు కలగడమే కాకుండా అదృష్టం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. కొన్ని పనుల్లో 2026 సంవత్సరం వరకు గణనీయమైన మార్పులు వస్తాయి. ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్న కొంతమందికి ఈ సమయం అద్భుతమైన పరిష్కారం అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా కొత్త మార్గాలు కూడా తెచ్చుకుంటాయి. మాటలతో అందరినీ ఆకర్షించడంలో వీరు అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశి వారికి కూడా రాహువు, కేతువు రెండు గ్రహాల ప్రభావంతో 2026 సంవత్సరం వరకు జీవితం ఎంతో సానుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి కేతువు సింహరాశిలో ఉన్నంతకాలం అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే అదృష్టం అనుకూలంగా మారి కొన్ని పనుల్లో అఖండ విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ముఖ్యంగా అసంపూర్ణంగా ఉన్న పనులన్నీ పూర్తి చేయగలుగుతారు. వీరికి ఉద్యోగాల్లో పదవున్నతులు లభించి జీతాలు కూడా పెరుగుతాయి. వ్యాపారవేత్తలు పెద్దపెద్ద ప్రాజెక్టులు సొంతం చేసుకుంటారు. కోరుకున్న కోరికలు కూడా ఎంతో సులభంగా నెరవేర్చుకోవడానికి ధనస్సు రాశి వారికి ఈ రెండు గ్రహాలు సహాయపడతాయి.
Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా ఈ రెండు గ్రహాల ప్రభావంతో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కెరీర్ పరంగా ఊహించని ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనుల్లోనైనా సులభంగా విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ఆర్థిక లాభాలు కూడా రావడం ప్రారంభమవుతాయి. పూర్వీకుల ఆస్తుల నుంచి ఊహించని స్థాయిలో ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. కొత్త ఉద్యోగాలు పొందాలనుకునే వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా 2026 సంవత్సరం వరకు ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
