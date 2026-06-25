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Rahu Ketu Transit: రాహు కేతువుల మహా సంచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగుండదు, అపార ధనలాభం!

Rahu Ketu Transit Effect On Zodiac: శక్తివంతమైన రాహు-కేతువుల ప్రభావంతో ఈ కింది రాశులవారికి అద్బుతమైన లాభాలు కలగుతాయి. ఆర్థికంగా ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు అనుకున్న పనుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 25, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:12 AM IST
Rahu Ketu Transit: రాహు కేతువుల మహా సంచారం.. ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగుండదు, అపార ధనలాభం!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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